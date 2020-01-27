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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) şüphesiyle ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere, Aksaray'da bazı Çinli turistlerin koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'da şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

İmkanlarımız yeterli

Özellikle koronavirüs ile ilgili erken dönemde hasta grubuna nasıl davranılması, numunelerin nereye gönderileceği, gözlem ve karantina dahil olmak üzere kapsamlı bir rehber yayınlandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu rehber çerçevesinde tüm Türkiye'de erken dönemde bazı hassasiyet göstererek yoğun numune gönderimi olduğunu da biliyoruz. Ama rehber çerçevesinde olduğu için tüm imkanlarımızın yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Aksaray'dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Vakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin'den gelen, klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, sonrasında giderek genel durumunun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetersizliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söylemek istiyorum. Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi solunum sorunu olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

Sağlık Bakanlığının açıklamalarına dikkat çekildi

Koca, özellikle bu süreçte bakanlık olarak çok şeffaf bir şekilde tüm sonuçları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bir çok tevzirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması, bizden bu anlamda net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının özellikle altını çiziyorum." dedi.

Bakan Koca, 1-2 gün içerisinde testin sonucu çıktığında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklarını belirterek, "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

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