Hayat Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşılarının eczanelerden vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği, bunun için vatandaşların daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek, reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinden "Tüm hekim ve eczacılarımızın dikkatine" başlıklı bir duyuru yayımlandı.

Duyuruda, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların, başta risk grupları olmak üzere mevsimsel grip aşısına en kısa sürede ulaşmasının amaçlandığı vurgulandı.

  • "Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen grip aşıları eczanelerden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak olup, bunun için daha önce olduğu gibi e-Nabız'dan durumlarını kontrol ederek reçeteleriyle eczanelere başvurmaları gerekmektedir."

REÇETEM SİSTEMİ KULLANILARAK ALINACAK

"Hekimlerimizin, ücretsiz grip aşısı reçetelerini Halk Sağlığı Grip Aşısı ön eki bulunan aşılardan seçerek, sadece Reçetem Sisteminden reçetelendirmeleri gerekmektedir. Matbu reçeteler kabul edilmeyecektir. Eczacılarımızın, ücretsiz grip aşısı reçetelerini sadece Reçetem Sistemi üzerinden karşılamaları gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi reçete girildiğinde İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) eczaneler için aşı temin kotası oluşturularak aşı, ecza depolarından ücretsiz temin edilecektir."

Öncelik yüksek risk grubunun: Grip aşısı uygulaması başladı
HAYAT
Öncelik yüksek risk grubunun: Grip aşısı uygulaması başladı

Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığından kademeli aşı açıklaması

Grip aşısına yoğun ilgi var: Aile hekimi onayı gerekecek
HAYAT
Grip aşısına yoğun ilgi var: Aile hekimi onayı gerekecek
Abone Ol Google News
2020nin son faşist saldırısı

2020'nin son faşist saldırısı

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki.
1 Ocakta silinebilir!

1 Ocak'ta silinebilir!

​Milyonlarca kart sahibine dikkat çeken çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ermenistana uyarı: Bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum

​Yönetim, ona yakın isimlerin tasfiyesi için düğmeye bastı.
Dört il için uyardı

Dört il için uyardı

​2020 yılının son hava durumu raporunu paylaştı.
Binlerce kişi bekliyordu

Binlerce kişi bekliyordu

​Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu.
PÖH'ten nefes<br>kesen operasyon

PÖH'ten nefes
kesen operasyon

​Polisi vuran şahıs kanalın içinde yakalandı.
Markete girdi<br>alev topuna döndü

Markete girdi
alev topuna döndü

​İstanbul Bahçelievler'de dehşet dolu gece.
Kapıları<br>'koçbaşı' ile kırdılar

Kapıları
'koçbaşı' ile kırdılar

​İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 kişi hakkında yakalama kararı
Burdur'da acı olay

Burdur'da acı olay

​Isınmak isteyen çobanın üzerine beş tonluk kaya düştü.
İstanbul'da<br>EYP'li saldırı

İstanbul'da
EYP'li saldırı

Saldırı sonrası markette hasar meydana geldi.
Korku dağları sardı

Korku dağları sardı

​İki gece aynı yerde kalamıyorlar.
Tam 101 yaşında

Tam 101 yaşında

Koronavirüsü yendi, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.