Sağlık turizminde burun estetiğinin payı arttı

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin gün geçtikçe gelişmesi ve diğer ülkelere kıyasla daha uygun maliyetli olması, farklı ülkelerden kişilerin tedavi olmak için gelmesine kapı aralıyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin yayımladığı verilere göre 2022’nin ikinci çeyreğinde sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen kişilerin sayısı ilk çeyreğe kıyasla yüzde 6,18 artarak 302.177’ye ulaştı. Sağlık turistlerinin talep ettiği hizmetlerin arasında estetik ve plastik cerrahinin, bu alanda da burun ameliyatlarının öne çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, yabancı hastaların taleplerinden yola çıkarak dünyanın burun estetiği haritasını açıkladı.

Burun estetiğinin popülerliğinin arttığını ve ülkemizin bu alanda talep gören bir merkez haline dönüştüğünü aktaran Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, “Burun estetiği, en ince ayrıntısına kadar planlanması gereken, doktorluk yetkinliklerini sanatla birleştiren ve kişinin yüz şeklini önemli oranda değiştiren bir işlem. Türkiye’de burun estetiği operasyonlarında alınan başarılı sonuçlar, dünyanın gözünün ülkemize çevrilmesini sağladı. Orta Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Fransa, Almanya, Romanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden yalnızca burun estetiği yaptırmak için ülkemizi ziyaret eden hastaların sayısı her geçen yıl artıyor” dedi.

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ORTA ASYA’DAN GELEN HASTALAR BURUNLARINI YÜKSELTMEK İSTİYOR

Özellikle son 5 yılda dünyanın farklı kıtalarından pek çok hastanın burun estetiği ameliyatı yaptırdığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, yurt dışından gelen hastaların taleplerine karşılık vermek için çeşitli etnik grupların yüz tiplerine hakim olmak gerektiğine dikkat çekerek, “Örneğin Kazakistan, Özbekistan Türkmenistan gibi Orta Asya ülkelerinde yaşayanlar, dünya genelindeki burun estetiği taleplerinin tersi beklentilere sahip. Dünya genelinde burun estetiği yaptırmak isteyenlerin genellikle amacı burnu küçültmek ya da burnu daha düz veya kavisli forma getirmek oluyor. Oysa Asya’dan gelen hastalar, çoğunlukla basık olan burunlarının sırtını yükseltmek ve burnun bölgesel hacmini artırmak istiyor. İkincil olarak ise burun deliklerini daraltmak ve burun ucunun daha belirgin hale getirilmesini talep ediyor. Burun yapılarının daha az kıkırdağa sahip olması ise farklı ameliyat tekniklerinin kullanılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.



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ORTADOĞULU HASTALAR BURUNLARININ DOĞAL YAPISININ KORUNMASINI TALEP EDİYOR

Burun ameliyatlarının Türkiye de dahil olmak üzere, bazı etnik kökenlerde hem estetik hem de nefes alıp verme zorluğu dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam amacıyla yapıldığının altını çizen Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, “Burun ameliyatlarının gerçekleştirilme nedenlerinin arasında sağlıklı soluk alıp vermek de yer alırken, İran, Fas, Cezayir ve Mısır gibi ülkelerde ilk planda güzelliğin olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerde çok daha küçük ve estetik yapıldığı belli olacak kadar iddialı bir burna sahip olmak önceliklendiriliyor. Bazı Ortadoğu ülkelerindeki hastalar ise burunlarının yapısal özellikleri korumak isterken, daha yumuşak, dengeli ve yüzüyle en uyumlu görünüme sahip burunları talep ediyorlar" açıklamalarında bulundu.

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FOTOĞRAF 8 Gece uyumak için yatağımıza gitmeden önce bir çoğumuz mutfağa uğrar ve bir bardak su ile odamıza döneriz. Gece susarsak diye baş ucumuza koyduğumuz bir bardak su aslında tehlike saçıyor, farkına varmadan sinsice zehirliyor. Gece susadığımızda mutfağa gitmemek ve uykumuzun kaçırmamak için genellikle bir çoğumuz bir bardak suyu yatağımızın kenarına koyarız. Fakat bu alışkanlık sağlık açısından hiç de iyi bir fikir değil. TADI DEĞİŞİYOR



Aslında bu “başucu suyu” denilen suyu gün içinde içtiğinizde tadının farklı olduğunu hemen anlarsınız. Ancak gece uyku haliyle tadındaki değişiklikleri bir çoğumuz anlamıyoruz ve bir dikişte suyu bitiriyoruz. AĞZI AÇIK BIRAKILAN SU TEHLİKE SAÇIYOR



Ağzı açık bir şekilde bekleyen su hava ile direkt temasta bulunur ortamda yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesini sağlar. Bu emilim sonunda su kimyasal bir tepkimeye girerek karbonik asit oluşturur.

Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Başucunuza koyduğunuz suyunuzu ağzı açık şekilde bırakmak bu yüzden çok zararlıdır. Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesinin engellenmesi için gece suyunun cam ve ağzı kapalı şişelerde saklanması önerilir.

SUYUN KALİTELİ OLDUĞU VE PH DEĞERI NASIL ANLAŞILIR?



Suyun kalitesini belirleyen etmen suyun sertliğidir. Sert sular sağlıklıdır fakat içilmesi zordur. Sabun zor köpüren sularda sert sudur. Suyun vücut için değerini belirleyen bir başka ise ph değeridir. Suyun ph değeri kaç olmalı ki o suyu şüphesiz içilebiliriz diyebilelim diyorsanız bir önceki başlıkta anlatıldığı gibi 7,2 ve 8,5 ph değeri aralığındaki su için sağlıklı ve içilebilir su demeniz mümkün. 7 ph değerine sahip sular nötr ve saf su özelliği taşırken 7,2 üzerine geldiğinde içme suyu ph kaç olmalı? Sorunun cevabını net olarak alabilirsiniz. İnsan sağlığı için çok tehlikeli: Ağzı açık bırakılan su zehir etkisi yapıyor Gece yatmadan önce baş ucuna ağzı açık bir şekilde koyulan su aslında tehlike saçıyor. hava ile kimyasal tepkimeye giren suda karbonik asit meydana geliyor. BiP'te paylaş

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