Hayat Şahan Gökbakardan aşı karşıtlarına gönderme üstüne gönderme İkinci kafam çıktı
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Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtlarına gönderme üstüne gönderme: İkinci kafam çıktı

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada aşı karşıtlarını tiye alan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Daha önce 3 gözlü 5 kulaklı bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, şimdi de çift başlı bir görselini, "İkinci dozdan sonra ikinci kafamın çıktığını fark ettim" notuyla yayınladı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına hem beğeni hem tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahan Gökbakardan aşı karşıtlarına gönderme üstüne gönderme: İkinci kafam çıktı
​Şahan Gökbakar

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, önceki gün selfie bir fotoğrafını photoshopla üç gözlü beş kulaklı yaparak, "Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... " diyerek Instagram hesabından yayınladı.

"ÇİPLESEYDİNİZ DAHA İYİYDİ"

Gökbakar paylaşımda, 'Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...' ifadelerini kullandı.

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"İKİNCİ KAFAMIN ÇIKTIĞINI FARK ETTİM"

Bu paylaşımıyla hem beğeni hem de aşı karşıtlarının tepkisini toplayan Şahan Gökbakar, bir görsel daha paylaşarak ironi yapmaya devam etti. Photoshop ile kendisini çift başlı gösteren Şahan Gökbakar paylaşımına şu notu düştü:

“Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum.. Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken 'BEN' değil 'BİZ' diyebilmeyi öğretti…

"KÜRESEL GÜÇLER HÜCRE ÇEKİRDEĞİMİ BOZUP..."

Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım!! Ve Evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları… oyun böyle bozulur!”

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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.


Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
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Şahan Gökbakar yangın söndürme çalışmalarını anbean kaydetti: Allah razı olsun yetkililere minnettarız
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangını için seferber oldu. Canlı yayından yaptığı yayınlarla bölgedeki yangının ne boyutlara ulaştığını anlatan Gökbakar, o sırada yangın söndürme helikopterlerinin gelmesiyle yetkililere minnettar olduğunu dile getirdi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllüden Şahan Gökbakar'a: Recep ağabey...
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Yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllüden Şahan Gökbakar'a: Recep ağabey...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın, ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bu sırada çalışmalara destek veren ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın, itfaiye ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen gönüllü gençle tartışması da kameralara yansıdı.

Gönüllü gencin Şahan Gökbakar'a 'Recep ağabey' diyerek hitap etmesi de dikkatlerden kaçmadı.


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