Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtlarına gönderme üstüne gönderme: İkinci kafam çıktı
Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medyada aşı karşıtlarını tiye alan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Daha önce 3 gözlü 5 kulaklı bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar, şimdi de çift başlı bir görselini, "İkinci dozdan sonra ikinci kafamın çıktığını fark ettim" notuyla yayınladı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına hem beğeni hem tepki yağdı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, önceki gün selfie bir fotoğrafını photoshopla üç gözlü beş kulaklı yaparak, "Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... " diyerek Instagram hesabından yayınladı.
"ÇİPLESEYDİNİZ DAHA İYİYDİ"
Gökbakar paylaşımda, 'Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, Küresel Güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları...' ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ KAFAMIN ÇIKTIĞINI FARK ETTİM"
Bu paylaşımıyla hem beğeni hem de aşı karşıtlarının tepkisini toplayan Şahan Gökbakar, bir görsel daha paylaşarak ironi yapmaya devam etti. Photoshop ile kendisini çift başlı gösteren Şahan Gökbakar paylaşımına şu notu düştü:
“Özellikle ikinci dozdan 3 hafta sonra, beyincik soğanımdan yeni bir filizlenme oldu. Önce anten olduğunu ve artık 5g çekeceğimi düşünüp çok mutlu oldum.. Ama sonra 2. kafamın çıktığını fark ettim. Başlarda birbirimize hiç alışamadık. Sürekli iki boğaz doyurmak, çift maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak vs. çok zordu. Ama bu süreç bana hayata bakarken 'BEN' değil 'BİZ' diyebilmeyi öğretti…
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"KÜRESEL GÜÇLER HÜCRE ÇEKİRDEĞİMİ BOZUP..."
Küresel güçler hücre çekirdeğimi bozup beni iki kafalı etseler de, ayağa kalkmayı tekrar hayata tutunmayı başardım. İleride başka uzuvlarım da çoğalabilir, hazırım!! Ve Evet..!! Artık ben ve Spike (ismi spike) daha mutluyuz. Teşekkürler Bill Gates ve küresel dostları… oyun böyle bozulur!”