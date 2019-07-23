Sahnede öldü şaka sandılar

Komedyen Manjunath Naidu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştireceği stand-up gösterisi için önceki gece sahneye çıktı. Sanatçı, gösterisine başladıktan 15 dakika sonra yere çömelerek nefesini toparlamaya çalıştı.

İzleyicilere "Kendimi kötü hissediyorum" diyen 36 yaşındaki sanatçı kısa bir süre sonra tamamen sahneye yığıldı. Seyirciler bunun oyunun bir parçası olduğunu düşünerek kahkahalarla onu izlemeye devam etti.

Ancak Naidu'nun yaklaşık 3 dakika boyunca yerde hareketsiz bir şekilde yatması üzerine otel yetkilileri sanatçıya müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sanatçının şiddetli bir kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sanatçının kurtarılamadığı açıklandı.

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