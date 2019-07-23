Hayat Kalp krizinin habercisi Karın ağrısı
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Kalp krizinin habercisi: Karın ağrısı

Kalp krizi geçiren tüm hastaların göğüs ağrısı duymadığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, krizin karın ağrısıyla da ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Doç. Dr. Temiz, "Mide ağrısı ya da üst karın ağrılarının yanında soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler varsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Kalp krizinin ilk ortaya çıkış şekli genellikle göğüs ağrısı biliniyor. Ancak kalp krizi geçiren tüm hastaların göğüs ağrısı duymadıklarını anlatan Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, krizin karın ağrısı ile de ortaya çıkabileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle kadınlarda daha fazla olmak üzere, göğüs ağrısı dışı şikayetler olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Ahmet Temiz, "Mide ağrısı ya da üst karın ağrıları olabilmektedir. Özellikle beraberinde soğuk terleme, halsizlik gibi şikayetler eşlik ediyorsa ve yürümekle karın ağrısı artıyorsa kalp krizinden şüphelenilmelidir. Ayrıca risk grubundaki hastalar da karın ağrısı çekiyorsa mutlaka kalp krizi geçirebileceği düşünülmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır" diye konuştu.

AĞRI 4 SAATTEN FAZLA SÜRÜYORSA DİKKATLİ OLUN

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Temiz, 4-5 saat içinde kendiliğinden iyileşmeyen karın ağrısı çekenlerin mutlaka hekime başvurmaları gerektiğini kaydederek, "Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları olabilir. Ancak akciğer iltihapları ve kalp krizlerinin de bu belirtileri verebileceği unutulmamalıdır. Kalp hastalarının neredeyse yüzde 10'u karın ağrısı şikayetiyle hekimlere müracaat eder. Bu nedenle karın ağrısını hafife almayın. Eğer ağrınız çok uzun sürüyor ve şiddeti artıyorsa sakın ilaç kullanmayın" uyarısında bulundu.

KESİN NEDENİ BELLİ OLMADAN EVE GÖNDERİLMEMELİ

'Risk grubundaki hastalarda da karın ağrısı durumunda mutlaka kalp krizinden şüphelenilmeli ve bu yönde değerlendirmeler yapılmalıdır. Hasta, kesin sebep belli olana kadar ağrı kesici, kas gevşetici ve mide koruyucu gibi ilaçlar yapılarak evine gönderilmemelidir' diyen Doç. Dr. Ahmet Temiz risk grubundaki hastaları şöyle sıraladı:
"Daha önceden kalp damar hastalığı olan hastalar; özellikle by-passlı ve stent takılmış kişiler, şeker hastalığı olanlar, ailesinde erken yaşta (60 yaşından önce) kalp hastalığı olanlar, uzun süre tansiyon hastalığı olanlar veya tansiyonu kontrolsüz olan hastalar, kolesterol yüksekliği olanlar, en önemlisi sigara içenler. Eğer bu 6 özellikten bir veya daha fazlası varsa ve karın ağrısının kesin olarak gösterilmiş başka bir sebebi yoksa mutlaka hasta kalp krizi açısından değerlendirilmeli. 6 saat arayla en az iki kez kan tahlili yapılmalı ve EKG çekilmelidir.

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