Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği'ne Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ile birlikte Türkiye'deki üye sayısı 15'e yükselecek. Üç yıl süren hazırlık ve 54 kriterin yerine getirilmesinin ardından İtalya'nan Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı'nda Kemaliye de aday gösterildi.

DHA

Uzun zamandır turizmi geliştirmeye çalışan ilçe sakinleri 3 yıldır Cittaslow ağına girebilmek için 54 kriteri yerine getirmeye çalışıyordu.

DHA

Türkiye’den Uzundere, Perşembe, Mudurnu, Eğirdir, Yenipazar ve Seferihisar gibi ilçelerin içinde olduğu 14 ilçe Cittaslow sakin şehirler listesinde yer alıyor…

1926’da Malatya’ya bağlı olan Kemaliye, 1938 yılında Erzincan iline bağlandı. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrildi.

Keban Baraj Gölü kıyısında olan Kemaliye, oldukça etkileyici bir vadinin içinde bulunuyor. Kemaliye, günümüzde geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumakta.

Kemaliye, Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Karanlık kanyon yerli turistler tarafından pek bilinmese de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, “Meyvelerle dolu, bağ bahçe bir kasaba” diye bahsettiği Kemaliye, aynı zamanda Eğin halıcılığı ile ünlü. Her yıl ilçede halı festivali düzenleniyor.

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DHA

Kemaliye evleri dünya kültür mirası listesinde yer alıyor.

Kemaliye'de bulunan tarihi yerler: Endiçi Kalesi, Roma Mezarlığı, Pigan Kalıntıları, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları, Topkapı Kalesi, Orta Camii, Kadıgölü, Ala Mağarası, Ocak Köyü.

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