Sanat camiamız yine politik oldu

Ekrem İmamoğlu ve 100’e yakın insanın yolsuzluk soruşturması, sokaklarda hareketliliğe, sosyal medyada ise kutuplaşmaların görünür olmasına sebep oldu. Normal günlerde apolitik görünen birçok yazar, çizer, şarkıcı, oyuncu, yapımcı ve yönetmen, politik mesajlar vermeye başladı. Esasında bunda bir sorun yok, sanatçı olsun olmasın herkes oy verdiği insana sahip çıkmak ister ve tavrını belli eder. Ancak bunu iktidar yanlısı bir sanatçı veya yazar yaptığında, hızlıca tavır alınması, kültür sanat insanı olmasının sorgulanması, mahalle baskısının sanat camiasında ne derece

yaygın olduğunun ispatı.

Geçtiğimiz günlerde 44 solcu yayınevi, çeşitli sahaflar ve bir takım kültür sanat kurumları yazılı bir açıklama yayınladı. “Demokrasiyi, özgürlüğü, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz!” şeklinde başlayan bildiride, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi, yolsuzluk soruşturmasından dolayı gözaltına alınması, sokaklar karışmasın diye gösteri yasaklarının

getirilmesi, seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı olarak nitelendirildi. Yaşananları kınayan bu bildiriyle birlikte taraflarını da net bir şekilde ortaya koydular.

ELVEDA VAKTİ GELDİ TELETABİLERİN

Eskiden Teletabiler isimli çocuk dizisi yayınlanırdı televizyonlarda. Teletabiler, tepelerin ardından gelir, tepelerin ardından kaybolurdu. Üstelik giderken de “Batarken güneş ardında tepelerin, elveda vakti geldi Teletabiler’in” şeklinde melodik cümlelerini kurarlardı. Yazar Sunay Akın, geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından, tıpkı Teletabiler’in kaybolduğu tepeyi andıran bir tepe ve üzerinde güneş şeklinde duran İmamoğlu resmini paylaştı. Altına da “Sonunda hep adaletin yerini bulduğu masallar güzelliğinde bir resim armağan edelim geceye…” yazdı. Sunay Akın gibi usta bir yazarın böylesi basitliklere tutunmasına mı yanalım yoksa siyasi mesaj vermesine mi?

GERÇEK ÖZGÜRLÜK BU DEĞİL

Bugünlerde sanat camiasının sosyal medyası tahmin ettiğiniz gibi devrim mesajlarıyla dolup taşıyor. Sokakların karışmasını özgürlük olarak yorumlayan kültür ve sanat insanlarının politik duruş sergilemeleri, entelektüelliklerine zarar da getirmiyor. Ponçik ponçik sinema, resim, edebiyat paylaşan insanlar, bir anda sokak gösterilerine destek paylaşımları yapmaya başladı. Öte yandan Filistin’de ölen çocuklardan bahsedilmesi, onları rahatsız etmeye yetiyor. Çünkü siyasete kurban gitmişsinizdir. Tam olarak bahsettiğim konu da bu iki yüzlülük. Yoksa gerçek özgürlük herkese lazım.







