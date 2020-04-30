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Hayat Sanata devam
KÜLTÜR SANAT

Sanata devam

Akademililer Sanat Merkezi, koronavirüsü salgını sebebiyle evlerimize kapandığımız bu karantina döneminde, üretmeye devam eden ressamların eserlerini, sanal ortam üzerinde bir sergi ile bir araya getiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akademililer Sanat Merkezi’nin internet üzerinde açtığı ilk sergi olan “Sanata Devam” ile tüm sanatseverleri bekliyor.
Akademililer Sanat Merkezi’nin internet üzerinde açtığı ilk sergi olan “Sanata Devam” ile tüm sanatseverleri bekliyor.

Yaşadığımız bu tarihi süreç, toplumda asla unutulmayacak ruhsal izler bırakırken, sanat bir hayata devam etme biçimi olarak, sanatçıların karantina altında çalışmaya devam etmelerinin en önemli sebebi.

Ortaya konan bu eserlerde, ressamın bir insan olarak yaşadığı travmayla çatışması, mücadelesi, direnişi ve ayakta kalışı net bir şekilde okunmakta. Tarihin hemen her toplumsal travma döneminde olduğu gibi, sanat; bir yola devam etme çabası olarak karşımıza çıkmakta.

Ressamların atölyelerinden uzakta, evlerinde ürettiği bu eserler, Akademililer Sanat Merkezi’nin internet üzerinde açtığı ilk sergi olan “Sanata Devam” ile tüm sanatseverleri bekliyor.

Sergiyi gezmek için tıklayın.

  • Katılan sanatçılar:
  • Ahmet Merey, Akın Ekici, Aslı Altınışık, Ayşe Tanay Ülgen, Ayşenur Köksal, Cengiz Uğur, Elif Aydemir, Emel Yurdakul, Emre Karaoğlu, Eylül Köksümer, Farnaz Vakili, Feyza Ketenci, Gizem Enuysal, Gülistan Karagüzel, Hakan Kalay, Halil Şentürk, Hüseyin Çubuk, Işıl Güleçyüz, Joel Menemşe, Kudret Türküm, Murat Mizrahi, Neşe Akar, Neşe Akar, Ömer Koçağ, Özlem Üner, Saliha Bilge, Samed Arda Selim, Sema Maşlılı, Semra Çelik, Serap İskender, Serra Kuşkaya, Sevinç Çiftçi, Sinem Kaya, Songül Canerik, Süleyman Erdal, Vasıf Pehlivanoğlu, Vicdan Elmas, Yasemin Kuşi, Yağmur Yılan.

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