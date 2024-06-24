Sanatçılar Filistin'in sesi oldu

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin’de sürdürdüğü katliama tepkiler durmuyor. Sanat dünyasının önemli isimleri gerek konserlerinde gerek sanat eserlerinde gerekse de sosyal medya hesaplarından zulmü duyuruyor. Kimisi yardım kampanyalarıyla kimisi ateşkes çağrısıyla Filistin’e destek olmaya devam ediyor. Etki alanını kullanan dünyaca ünlü sanatçılar, geçtiğimiz hafta da boş durmadı ve birtakım etkinliklerle yaşanan zulme dikkat çekti.

ŞARKILAR FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, müzisyenler Yusuf İslam ve Lowkey, geçtiğimiz cuma akşamı Londra’da Filistin için sahne aldı. Lowkey, Filistin konserine meşhur “Long Live Palestine (Çok Yaşa Filistin)” şarkısıyla başladı. Daha sonra sahneye “Çocuklara ses olmak için buradayım” diyen Yusuf İslam çıktı ve “Barış için savaşıyoruz, başka bir şey için değil” ifadesini kullandı. Filistin asıllı İngiliz tiyatro yönetmeni Tanushka Marah ise, ülkesinin hikayesini anlattığı oyunlarının yıllarca politik olduğu gerekçesiyle eleştirildiğine dikkat çekerek, bugün ünlülerin Filistin’de yaşananlara destek vermesinden büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Etkinlikte sahne alan en son isim Waters oldu. Elinde kefiyeyle salona giren müzisyen, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını

hissediyoruz” dedi.

FRANSA’DA GAZZE’YE YARDIM GECESİ

Öte yandan Gazze’de yaşanan katliama ünlüler üzerinden dikkat çekmek için mart ayında kurulan Voices for Gaza (Gazze için Sesler), paylaşımlarına devam ediyor. Hesabın son videosunda şarkıcı ve söz yazarı Lauren Jauregui, çocuk yoğun bakım doktoru Tanya Haj-Hassan’ın yaşadıklarını anlattığı yazıyı okudu. Voices for Gaza’nın videolarında, bugüne kadar Eric Cantona, Annie Lennox, Peter Gabriel, Fecal Matter ve Susan Sarandon Filistin’de yaşananların anlatıldığı çeşitli şiir ve metinleri okudu. Voices for Gaza, Gazze halkına destek olmak için 1 Temmuz’da yardım gecesi düzenleyecek. Fransa’da gerçekleşecek etkinlikten elde edilecek gelir, “Medical Aid for Palestinians” kurumuna bağışlanacak.

MAHMOOD FİLİSTİN YAZILI KIYAFET GİYDİ

Mısır kökenli İtalyan şarkıcı Alessandro Mahmoud, 13 Haziran’da çıkardığı “RA TA TA” teklisi için geçtiğimiz hafta çektiği klipte “Filistin” yazılı bir tişört giydi. Sanatçının kıyafeti, Omar Braika ve Shukri Lawrence’in kurduğu Trashy Clothing tarafından tasarlandı. Trashy, tasarladığı Filistin temalı kıyafetleriyle dünyanın gözü önündeki ünlüleri giydiriyor. Markanın tasarımlarını giyen isimler arasında Bella Hadid de bulunuyor.

MACKLEMORE DÜNYAYA FİLİSTİN’İ TAŞIYOR

Dünya turuna çıkan Macklemore sahne isimli Amerikalı rapçi Ben Haggerty, her fırsatta Filistin’in özgürlüğünü dile getirmekten çekinmiyor. Konserlerinde Filistin’e yazdığı “Hind’s Hall” şarkısını seslendiren şarkıcıyı hayranları, Filistin bayrakları, kefiyeler ve “Özgür Filistin” sloganlarıyla destekliyor. Önceki akşam İspanya’da konser veren rapçinin sahnesinde yine Filistin bayrakları dalgalandı. Macklemore, dünya turu kapsamında ekim ayına kadar Fransa, İtalya, Almanya, Slovakya, İsviçre, İsveç, Birleşik Arap Emirliklerinde sahne alacak.







