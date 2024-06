Sanatçılar Filistin'in sesi oldu

Öte yandan Gazze’de yaşanan katliama ünlüler üzerinden dikkat çekmek için mart ayında kurulan Voices for Gaza (Gazze için Sesler), paylaşımlarına devam ediyor. Hesabın son videosunda şarkıcı ve söz yazarı Lauren Jauregui, çocuk yoğun bakım doktoru Tanya Haj-Hassan’ın yaşadıklarını anlattığı yazıyı okudu. Voices for Gaza’nın videolarında, bugüne kadar Eric Cantona, Annie Lennox, Peter Gabriel, Fecal Matter ve Susan Sarandon Filistin’de yaşananların anlatıldığı çeşitli şiir ve metinleri okudu. Voices for Gaza, Gazze halkına destek olmak için 1 Temmuz’da yardım gecesi düzenleyecek. Fransa’da gerçekleşecek etkinlikten elde edilecek gelir, “Medical Aid for Palestinians” kurumuna bağışlanacak.