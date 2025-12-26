Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Albayrak grubunu ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, İstanbul’da Albayrak Grubu’nu ziyaret etti. Ziyaret, 25–28 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek olan Şanlıurfa Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.
İstanbul’da bulunan Gülpınar, Albayrak Grubu’na gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ile bir araya geldi. Ziyaretin anısına Nuri Albayrak, Mehmet Kasım Gülpınar’a özel olarak hazırlanmış bir hat tablosu hediye etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da hazır bulundu.
Ziyarette, Şanlıurfa’nın kültürel tanıtımı, yerel yönetim çalışmaları ve medya ile iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.