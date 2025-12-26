Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Albayrak grubunu ziyaret etti

İstanbul’da bulunan Gülpınar, Albayrak Grubu’na gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ile bir araya geldi. Ziyaretin anısına Nuri Albayrak, Mehmet Kasım Gülpınar’a özel olarak hazırlanmış bir hat tablosu hediye etti.