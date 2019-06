Şantiyeye inen ayı bekçinin attığı topla oynadı Şantiyeye inen ayı bekçinin attığı topla oynadı Kars Sarıkamış ilçesinde şantiyeye inen ayı, bekçi Mustafa Serhat Nar'ın attığı futbol topuyla bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu. Nar, o anları cep telefonunun kamerasıyla an be an kaydetti.

Haber Merkezi 30 Haziran 2019, 11:25 Son Güncelleme: 30 Haziran 2019, 11:30 DHA