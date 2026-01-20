Sapanca Gölü kıyısı kaçak yapılardan arındırılıyor: Kıyılar vatandaşların kullanımına açılacak

Sapanca Gölü kıyı şeridinde kamuya ait alanları işgal eden ve gölün içine kadar uzanan kaçak iskelelerin kaldırılması için iş makineleri sahaya indirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın daha önce “Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırarak alanı tamamen vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” şeklindeki açıklamasının ardından başlatılan süreç, verilen yasal sürenin tamamlanmasıyla uygulamaya geçti.

89 iskele ve yapı

89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatların ardından birçok mülk sahibi, işgal niteliği taşıyan iskelelerini kendi imkânlarıyla kaldırarak çalışmalara katkı sağladı. Süresi dolan ve kaldırılmayan yapılar için ise bugün itibarıyla SASKİ ekipleri tarafından kontrollü müdahale başlatıldı.

Kıyı yapılardan arındırılacak

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Sapanca Gölü kıyı şeridi projesi Sapanca Park’ın birinci etabı kaçak yapılardan tamamen arındırılmış olacak. Bu sürecin ardından göl çevresi doğal yapısına yeniden kavuşacak, vatandaşların güvenli ve serbest şekilde faydalanabileceği bir alan haline gelecek.

Halkın kullanımına açılacak