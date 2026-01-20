Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sapanca Gölü kıyısı kaçak yapılardan arındırılıyor: Kıyılar vatandaşların kullanımına açılacak

Sapanca Gölü kıyısı kaçak yapılardan arındırılıyor: Kıyılar vatandaşların kullanımına açılacak

16:2620/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber
Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Sapanca Gölü kıyı şeridi projesi Sapanca Park’ın birinci etabı kaçak yapılardan tamamen arındırılmış olacak.
Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Sapanca Gölü kıyı şeridi projesi Sapanca Park’ın birinci etabı kaçak yapılardan tamamen arındırılmış olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıları kaldırıyor. Göl kıyıları vatandaşın kullanımına sunulacak, göl havzası yapılaşmadan korunacak.

Sapanca Gölü kıyı şeridinde kamuya ait alanları işgal eden ve gölün içine kadar uzanan kaçak iskelelerin kaldırılması için iş makineleri sahaya indirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın daha önce “Sapanca Park projemizle göl kıyısındaki tüm işgalleri kaldırarak alanı tamamen vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” şeklindeki açıklamasının ardından başlatılan süreç, verilen yasal sürenin tamamlanmasıyla uygulamaya geçti.

89 iskele ve yapı

89 iskelenin kaldırılması için yapılan tebligatların ardından birçok mülk sahibi, işgal niteliği taşıyan iskelelerini kendi imkânlarıyla kaldırarak çalışmalara katkı sağladı. Süresi dolan ve kaldırılmayan yapılar için ise bugün itibarıyla SASKİ ekipleri tarafından kontrollü müdahale başlatıldı.

Kıyı yapılardan arındırılacak

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Sapanca Gölü kıyı şeridi projesi Sapanca Park’ın birinci etabı kaçak yapılardan tamamen arındırılmış olacak. Bu sürecin ardından göl çevresi doğal yapısına yeniden kavuşacak, vatandaşların güvenli ve serbest şekilde faydalanabileceği bir alan haline gelecek.

Halkın kullanımına açılacak

SASKİ tarafından yapılan açıklamada, yürütülen işlemlerin bir yıkım çalışması olmadığına dikkat çekilerek, “Sapanca Gölü çevresinde gerçekleştirilen uygulama, kamusal alanların hukuka uygun biçimde geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde bulunan kaçak iskeleler kontrollü olarak kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu çalışmalarla birlikte göl kıyıları yeniden halkın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir” ifadelerine yer verildi.

#Sapanca Gölü
#Sapanca Park Projesi
#Göl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2026: YKS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte TYT-AYT-YDT sınav tarihleri