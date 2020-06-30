Saros Körfezi'ni istila ettiler: Uğur böcekleri her yerde

Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAF 10 Amanos Dağı eteklerinde yer alan Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerde çok sayıda çekirge görenler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgeye gelip, bahçelerde ilaçlama yaptı. Ekipler, bahçe sahiplerine de çekirge ile mücadele kapsamında ücretsiz ilaç dağıttı. Yaylaları istila ettiler: Ekipler ücretsiz ilaç dağıttı Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yaylada bahçeleri, çekirge istila etti BiP'te paylaş

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'Artışın temel sebebi besin bolluğu'

Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

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FOTOĞRAF 8 İshakça Mahallesi kırsalındaki Erol Yalçın'a ait tarlayı basan binlerce çekirge sürüsü, ay çiçek mahsulüne zarar verdi. Tarlaya gelen çiftçi Yalçın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Çekirgelerin, tarlasının 2 dönüm alanına zarar verdiğini ifade eden Yalçın, “Tarlaya gelince gördüğüm çekirge sürüsü beni çok korkuttu. Mahsule zarar vermişler. Anında ilaçlama yaparak, büyük zararın önüne geçtim. Çiftçi arkadaşlarımızdan tarlalarını kontrol etmesini isterim. Hal böyle olursa rekoltede düşüklük yaşanabilir” diye konuştu. Öte yandan, Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ise çekirgelerin sadece İshakça Mahallesi'nin bir bölümünde ortaya çıktığını, çiftçilerin tarlalarını kontrol etmeleri gerektiğini ve çekirge sürüsünün barındığı alan büyük ise gerektiğinde havadan bile ilaçlama yapılacağını bildirdi. Çekirgeler tarlayı istila etti, zarar büyük: Havadan ilaçlama yapılabilir Tekirdağ'da bir çiftçinin ay çiçek tarlasını istila eden çekirgeler, mahsule zarar verdi.

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'Denizi aşamadıkları için sahilde sıkışıp kalmış durumdalar'

Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu ifade eden Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Kın kanatlı hayvan grubundan, yedi noktalı uğur böceği diye geçiyor bizdeki uğur böcekleri. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Zara ilçe merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Kardere köyü ve mezralarında, ormanlık alandan yerleşim yerlerine kadar inen tırtıllar bölge halkını tedirgin ederken, bitki örtüsüne de zarar veriyor. Kardere, Evrencik, Söğütözü, Bolucan, Aşağımescit, Çaypınar köyleri ve mezralarının olumsuz etkilendiği tırtıl istilası nedeniyle meşe ağaçları başta olmak üzere birçok bitki zarar gördü. Kardere köyü muhtarı Edip Arslan, bölgede geçen yıl tırtıl kozası yoğunluğu yaşandığını söyledi. Tırtılların özellikle meşe ağaçlarını etkilediğini belirten Arslan, Şu an mezralarımızda yaşayamaz duruma geldik. Bütün evleri, bahçeleri sarmış durumda. Orman kesimi de olduğu için bizim bölgemizde köye doğru akın etmekte bunlar. Gerekli mercilerden yardım istiyoruz. dedi. Kardere, Söğütözü, Evrencik, Çaylıca, Bolucan, Çamurcu, Aşağımescit köyleri ile mezralarında yoğun tırtıl istilası olduğuna değinen Arslan, şunları kaydetti: Bölgemizin tamamını tırtıllar sarmış durumda. Geçen seneye kadar görülmemişti, geçen sene de bu kadar etkili değillerdi. Bu sene artık çocuklardan büyüklere kadar sağlık durumunu da etkiler hale geldi. Vatandaşlarımız alerji yüzündün hastaneye gitmek durumunda kalıyor. Tırtılın kendisi ve tozu kaşıntı, tahriş, alerji yapıyor. Orman işçilerimiz bölgemizde çadır kurmuş durumdalar, bebekleri, eşleri var. Onlar da etkilenmiş durumda. Arslan, geçen sene oluşan tırtıl kozalarının, ilkbaharda ağaçların yeşermesine müsaade etmediğini ve hiç birinde yaprak oluşmadığını ifade etti. Diyarbakır'dan köye gelen orman işçisi Yakup Aksakal ise 80 hane olarak köye çadır kurduklarını belirterek, Tırtıllardan dolayı çalışamaz hale geldik. Günlük 10 kişi hastaneye gidiyor. Bu yıl her tarafı tırtıl sarmış durumda. Ormanlarımızı mahvetmiş, bizler de çalışamaz durumda bekliyoruz. diye konuştu. Sivas'ta orman bölgesini tırtıllar istila etti: Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor Sivas'ın Zara ilçesinde ormanlık alanı istila eden tırtıllar, 6 köyü tehdit etmeye başladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Sinekler ilçede bulunan özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba Mahallesi'nde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesi'ne açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamının bu konuda olduğu belirtildi. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı. Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren, sivrisineklere benzer, birbiri üzerine katlanmış kanatlar yerine gövde boyunca paralel tutulan kanatlar ve çok uzun olmayan emici hortumları bulunan sineklerin istilası nedeniyle, sıcak havada balkona çıkamaz, pencere açamaz olmaktan yakındı. Genellikle Büyükçekmece Gölü çevresindeki sazlık alanlarda duran, geceleri binlercesi ışığa doğru giden sineklerin erişkinlerin kısa ömürlü oldukları, larvaların temel olarak bitkilerden emdikleri ile beslendikleri ifade edildi. İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmecemizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını arttırmıştır açıklamasını yaptı. Ancak bu duyurunun altındaki yorumlarda belediye yönetimi yeterince ve zamanında ilaçlama yapmamakla suçlandı. Büyükçekmece'de korkutan görüntü: Bütün mahalleleri istila ettiler Büyükçekmece'deki hemen bütün mahallelerde 'kronomid' olarak bilinen sivrisineklere benzer sinek istilası, ilçede oturanları bıktırdı. Çevre sakinleri, ilaçlamanın yetersiz olduğunu öne sürdü. BiP'te paylaş

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Bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Kılıç, "Ormanlık meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1 hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı.

'Bir an önce gitmelerini istiyoruz'

Enez ilçesinde Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar, seviyoruz ama ısırmasınlar. Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.