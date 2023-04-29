Schwarzenegger oğlunu hapisten kaçırıyor!

Hollywood’un simge isimlerinden olan Arnold Schwarzenegger, yeni bir filmle beyaz perdeye dönüyor. En son 2019’da, Terminator serisinin altıncı bölümü olan “Terminator: Dark Fate” filminde gördüğümüz oyuncunun yeni filmi yine aksiyon dolu. Yeni filmi Breakout’ta yabancı bir ülkede yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırılılan oğlunu hapisten kaçırmaya çalışan babayı canlandıracak olan 75 yaşındaki Schwarzenegger’in ilk kez rol aldığı dizi olan FUBAR da mayıs ayında Netflix’te yer alacak.