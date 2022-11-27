Hayat Şehit Mustafa Yıldızın son telefon konuşması ortaya çıktı
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Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

Pençe Kilit operasyon bölgesindeki taciz ateşi sonucu şehit düşen Mustafa Yıldız'ın, şehadetinden 2 saat önce annesi ile konuştuğu ve 'merak etme anne üşümüyorum' dediği öğrenildi.

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Şehit Mustafa Yıldızın son telefon konuşması ortaya çıktı
Şehit Mustafa Yıldız

Kahraman Türk askerinin, vatan uğruna mücadelesi aralıksız sürüyor. Terör belası ile mücadele kapsamında, sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik'ten acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'de yürekleri dağlayan haberi 25 Kasım günü açıkladı.

Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberde, hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olduğu duyuruldu.

Yaralı olarak kaldırıldı, şehit düştü

Sabah'ın haberine göre; Bu sırada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Türkiye'yi yasa bürüyen olay sonrasında, kahraman şehit Mustafa Yıldız'ın acı haberi Samsun'daki ailesine ulaştı.

Şehadetinden 2 saat önce annesiyle konuştu

25 yaşındaki Yıldız'ın, şehit olmadan 2 saat önce annesiyle konuştuğu ortaya çıktı.

Kahraman şehidin telefonla konuştuğu annesine, "Şu an nöbetteyim, yağmur yağıyor" dediği ve anne Zübeyde Yıldız'ın da, "Oğlum üşütme sakın, hasta olma" dediği aktarıldı.

"Merak etme anne üşümüyorum"

Bunun üzerine şehidin ise "Merak etme anne, üstüm sağlam, nöbet kulübesindeyim, üşümüyorum" dediği öğrenildi.

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