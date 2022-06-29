Şeker hastası 11 bin 500 çocuğa ölçüm cihazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ücretsiz glikoz ölçüm cihazından 11 bin 500 şeker hastası çocuk faydalanacak.

DEVLET KARŞILAYACAK

Çocuklarda ortalama 8 yaşında görülmeye başlanan şeker hastalığı özellikle son yıllarda artışa geçti. Diyabet görülme oranı 2-4 yaş, 6-8 yaş ve 10-12 yaşlarında olmak üzere üç dönemde pik yapıyor. Bu yaş gruplarında görülen şeker hastalığı vakalarının tamamına yakını Tip-1 diyabet türünde. Sektörde, markasına göre şeker ölçüm cihazlarının bedeli 100 ila 250 Türk lirası arasında değişiyor. Yürürlükte bulunan uygulamada şeker ölçüm çubukları devlet tarafından karşılanırken yeni uygulamayla birlikte cihaz bedeli de devlet tarafından karşılanacak.

SIRA SENSÖRDE

Kullanım ömrü 2 yıl olan cihaz, kullanım ömrü bittikten sonra kullanılmaya devam ettiğinde hatalı sonuçlar verebiliyor. İğnesiz kullanılabilen şeker ölçüm sensörünün de ödeme kapsamına alınıp alınmayacağı ileriki günlerde belli olacak.

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