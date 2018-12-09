Hayat Sen Anlat Karadenizin Fikreti Ayakkabı satmaktan haz etmiyordum
AKTÜEL

Sen Anlat Karadeniz'in Fikret'i: Ayakkabı satmaktan haz etmiyordum

'Sen Anlat Karadeniz'de 'Fikret'i oynayan Erdal Cindoruk, verdiği bir röportajda nasıl oyuncu olduğunu anlattı. Gençliğinde Adana'da eniştesinin ayakkabı dükkanında ayakkabı sattığını belirten oyuncu Cindoruk, "Aslında ayakkabı satmaktan haz etmiyordum" dedi.

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Erdal Cindoruk, açıklamalarda bulundu.
Erdal Cindoruk, açıklamalarda bulundu.

'Sen Anlat Karadeniz'in Fikret'i, Erdal Cindoruk, yer göstericisi olarak tanıştığı tiyatroda, genel sanat yönetmeliğine kadar yükseldiğini anlattı. Gençliğinde ayakkabı da sattığını söyleyen oyuncu Cindoruk, bu işten haz etmediğini de ifade etti.

Sabah'ın haberine göre, yer göstericilik yaparken, çok oyun izleme fırsatım olduğunu belirten Cindoruk, Bir gün ilk perde oynandı, sonra ışıklar söndü, hayatımda hiç öyle bir karanlık görmemiştim ama tekrar başlandığında dekor değişmişti. Bu bana sihir gibi geldi ve büyülenmiştim. Galiba bu işin bir parçası olmayı ilk o anda istedim" dedi.

  • "Adana'da okula gidiyordum; boş zamanlarımda eniştemin ayakkabı dükkanında çalışıyordum ama aslında ayakkabı satmaktan haz etmiyordum. Babası tiyatrocu olan arkadaşım bir gün geldi, "İş buldum, teşrifatçılık yapacağız" dedi. Çok geçmeden yapacağımız işin 'yer göstericilik' olduğunu öğrendim. İşi hak etmek için fuayeyi de silip süpürüyorduk. Ayakkabıcı da haftalık 20 lira falan alıyorken, yer göstericilikten bir günde 40 lira bahşiş topluyorduk ve ilk hedefim bu işte ilerlemek oldu."

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