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Senarist Safa Önal hayatını kaybetti

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senarist Safa Önal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Önal için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da taziye mesajı yayınladı. Önal'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu belirten Bakan Ersoy, hayatını kaybeden usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'a rahmet diledi.

20:56 . 30/07/2023 Pazar
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Safa Önal

Safa Önal

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Usta senaristin vefatını Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.


Yapılan paylaşımda, "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Ersoy'dan taziye mesajı

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da senarist Safa Önal için taziye mesajı yayınladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinemamızın değerli ismi, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Hafız Mustafa Küçükaşçı vefat etti
Hafız Mustafa Küçükaşçı vefat etti

İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan ve 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Hafız Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 59 yaşında hayatını kaybetti. Küçükaşçı'nın vefatını, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Mustafa'mız da göçtü bu dünyadan. Varis-i Veyiszade, Aşık-ı Resulullah ve ehlibeyt, İslam tarihiyle çalışmaları, güzel ahlakı, dostlarına vefası, mücamelesi, sehaveti, mütebessim çehresi, her derde deva gayreti ile temeyyüz eden Hafız Mustafa Küçükaşçı'sız bu dünya biraz daha fakir şimdi. Allah menzilini mübarek, makamını ali etsin" ifadeleriyle duyurdu. Küçükaşçı'nın cenaze namazı yarın (pazartesi) öğlen namazını müteakiben Eyüpsultan Camisi'nde kılınıp Mihrişah Sultan Haziresi'ne defnedilecek.


#Safa Önal
#Vefat
#Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği
#SENARİSTBİR
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