Sıcak hava dalgası geliyor: Valilik'ten kritik 4 gün uyarısı

Temmuz ayının son haftası itibarıyla sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başladı. Sıcak hava dalgasının daha da etkili olması ve bazı illerde mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi bekleniyor. O iller arasında yer alan Antalya için uyarı geldi. Antalya Valiliği, 4 güne dikkat çekti, vatandaşları uyardı.

ANTALYA'YI SICAK HAVA DALGASI VURACAK

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

VALİLİK'TEN KRİTİK 4 GÜN UYARISI

Antalya Valiliği, meteoroloji verileri sonrası uyarı yayınladı ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

31 TEMMUZ'DA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.

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Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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