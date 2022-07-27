Sıcak hava dalgası geliyor: Valilik'ten kritik 4 gün uyarısı

Temmuz ayının son haftası itibarıyla sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başladı. Sıcak hava dalgasının daha da etkili olması ve bazı illerde mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi bekleniyor. O iller arasında yer alan Antalya için uyarı geldi. Antalya Valiliği, 4 güne dikkat çekti, vatandaşları uyardı.
ANTALYA'YI SICAK HAVA DALGASI VURACAK
Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
VALİLİK'TEN KRİTİK 4 GÜN UYARISI
Antalya Valiliği, meteoroloji verileri sonrası uyarı yayınladı ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
- Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
31 TEMMUZ'DA DÜŞÜŞE GEÇECEK
Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.
Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.