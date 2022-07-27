Hayat Sıcak hava dalgası geliyor Valilikten kritik 4 gün uyarısı
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Sıcak hava dalgası geliyor: Valilik'ten kritik 4 gün uyarısı

Yüksek sıcaklıklar Türkiye'ye de geliyor. Antalya Valiliği kentte 4 günlük sıcak hava uyarısında bulundu, vatandaşlara 'dikkatli olma' çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Sıcak hava dalgası geliyor: Valilikten kritik 4 gün uyarısı
Foto: Arşiv.

Temmuz ayının son haftası itibarıyla sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başladı. Sıcak hava dalgasının daha da etkili olması ve bazı illerde mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi bekleniyor. O iller arasında yer alan Antalya için uyarı geldi. Antalya Valiliği, 4 güne dikkat çekti, vatandaşları uyardı.

ANTALYA'YI SICAK HAVA DALGASI VURACAK

Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

VALİLİK'TEN KRİTİK 4 GÜN UYARISI

Antalya Valiliği, meteoroloji verileri sonrası uyarı yayınladı ve vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

  • Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde sıcaklıkların 27 Temmuz saat 12.00'den 31 Temmuz saat 18.00'e kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

31 TEMMUZ'DA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Kıyı kesimlerde 31 Temmuz'dan sonra sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği, iç kesimlerde ise 4 ila 6 derece artabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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