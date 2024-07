Sıcak havaların serinleten lezzetleri

Dünyanın en iyi içme sularının olduğu topraklarda yaşıyoruz. Her bir kaynaktan çıkan su ayrı bir lezzette ve farklı mineral dengeleriyle sağlığımız için çok faydalı. Üstelik bolca maden suyu kaynağına da sahibiz. Her birinin oranları farklı. Kiminde kalsiyum daha yüksek, kiminde magnezyum. Günde bir maden suyu veya maden suyu eklenmiş içecek tüketmeliyiz. Mutlaka her alışverişte olduğu gibi maden sularını alırken de içeriğine bakmalı, mümkünse magnezyum, kalsiyum oranı yüksek maden sularını tercih etmeliyiz. Böylece kronik yorgunlukla baş etmemiz daha kolay olacaktır. Bununla beraber beslenmemizde şeker ve yağ oranını azaltmalı, lif oranını artırmalıyız. Bolca vitamin, mineral ve lif alarak yazın daha hafif ve sıvı ağırlıklı beslenmeliyiz. Zaten Rabbimiz şükürler olsun ki, yaz meyvelerini tam da böyle bol sulu ve lifli var etmiştir. Elbette yerel pazarlardan, mümkün olduğunca doğal, organik, kimyasal ilaç az kullanılmış olanlarını tercih etmemiz gerektiğini yine vurgulayacağım. Eğer, gıdada kimyasal şüphesi varsa, mesela meyve parlak görünüyorsa, lütfen iyice yıkayalım ve tüketmeden önce sirkeli suda bekletelim. Bugün vereceğim tarifleri farklı meyvelerle deneyebilir, daha önceki yaz içecekleri, sorbe, fronzen yazılarımıza göz atıp yazlık içecek büfenizi zenginleştirebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan serin, lezzetli içecek tariflerine geçelim mi, ne dersiniz? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.