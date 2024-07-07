Sıcak havaların serinleten lezzetleri

Bu hafta sıcak havanın etkisi Pazar ekindeki köşeme kadar ulaştı. Kültür yazılarına ağırlık verdiğimiz, yörelerimizin eşsiz mutfak kültürü miraslarını tanıttığımız yazılara bir minik yaz arası vermek ve serin lezzetli içecek tarifleri vermek istedim. Yüksek sıcaklıklar, özel durumlarda olan anne ve anne adayları, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere hepimizde, su kaybına bağlı olarak tansiyon dengesinin bozulması, sindirim sistemi sorunları, halsizlik, hatta ruhsal sıkıntılar gibi olumsuz etkiler yapabiliyor. Elbette %70’i su olan canlılarız ve bütün bunların şifası iyi kaliteli su içmektir.

Yazın daha hafif ve sıvı ağırlıklı beslenmeliyiz

Dünyanın en iyi içme sularının olduğu topraklarda yaşıyoruz. Her bir kaynaktan çıkan su ayrı bir lezzette ve farklı mineral dengeleriyle sağlığımız için çok faydalı. Üstelik bolca maden suyu kaynağına da sahibiz. Her birinin oranları farklı. Kiminde kalsiyum daha yüksek, kiminde magnezyum. Günde bir maden suyu veya maden suyu eklenmiş içecek tüketmeliyiz. Mutlaka her alışverişte olduğu gibi maden sularını alırken de içeriğine bakmalı, mümkünse magnezyum, kalsiyum oranı yüksek maden sularını tercih etmeliyiz. Böylece kronik yorgunlukla baş etmemiz daha kolay olacaktır. Bununla beraber beslenmemizde şeker ve yağ oranını azaltmalı, lif oranını artırmalıyız. Bolca vitamin, mineral ve lif alarak yazın daha hafif ve sıvı ağırlıklı beslenmeliyiz. Zaten Rabbimiz şükürler olsun ki, yaz meyvelerini tam da böyle bol sulu ve lifli var etmiştir. Elbette yerel pazarlardan, mümkün olduğunca doğal, organik, kimyasal ilaç az kullanılmış olanlarını tercih etmemiz gerektiğini yine vurgulayacağım. Eğer, gıdada kimyasal şüphesi varsa, mesela meyve parlak görünüyorsa, lütfen iyice yıkayalım ve tüketmeden önce sirkeli suda bekletelim. Bugün vereceğim tarifleri farklı meyvelerle deneyebilir, daha önceki yaz içecekleri, sorbe, fronzen yazılarımıza göz atıp yazlık içecek büfenizi zenginleştirebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan serin, lezzetli içecek tariflerine geçelim mi, ne dersiniz? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Çilekli, biberli kokteyl

MALZEMELER:

2 su bardağı çilek

3-4 acı kırmızı biber

1 çay bardağı balsamik sirke

1 çay bardağı elma sirkesi

4 yemek kaşığı esmer şeker

1 yemek kaşığı bal

3 su bardağı su

YAPILIŞI:

Çilekleri temizleyip yıkadıktan sonra buzlukta donduralım. Donmuş çilekleri 2 su bardağı su ile birlikte blenderdan geçirelim ve püre haline getirelim. Ayrı bir yerde 1 su bardağı su, balsamik sirke, ayıklanıp doğranmış biber ve şekeri kaynatıp soğutalım ve süzelim. Her ikisini birbirine karıştırıp 4 saat buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra süzelim. Bal ilave edip çilekli şurubu hazırlayalım. Hazırladığımız çilekli şurubu maden suyu, su, gazoz veya soğuk çay ile karıştırarak servise alabiliriz.

Ahududu şurubu

MALZEMELER:

2 su bardağı ahududu

1 su bardağı elma sirkesi

Bir avuç gül yaprağı

1 şişe maden suyu

2 yemek kaşığı nöbet şekeri

2 su bardağı su

2-3 dal fesleğen

1 yemek kaşığı süzme bal

YAPILIŞI:

Gül yaprağı, ahududu ve fesleğeni tahta bir havan eli yardımıyla bir kavanoz içinde dövelim. Nöbet şekerini ılık suda eritelim. İçine elma sirkesini ilave edip 5 dakika kaynatalım ve soğutalım. Ezdiğimiz ahududunun içine sirkeli nöbet şekeri eritilmiş suyu karıştıralım ve balı ekleyelim. Bu haliyle bir gece bekletip ertesi gün öz iyice suya geçtikten sonra, bir tülbent yardımıyla süzelim. Servis edeceğimiz bardakların üçüne, bir iki parmak kadar ahududu şurubu koyup üzerine maden suyu ilave edelim. Afiyet olsun.

Lübnan mutfağına ait olan ve Avrupa’da da oldukça sevilen bu şurubu yaparken gül suyu, esmer şeker , gazoz gibi farklı malzemeler de kullanabiliriz. Afiyet olsun.

Mojito

MALZEMELER:

1 şişe maden suyu

3 dal nane

Bir limon

1 yemek kaşığı esmer şeker

YAPILIŞI:

Bardağın içini bir nane yaprağıyla hafifçe silip nane aroması bırakalım. Bardağın ağız kısmına geride kalan limondan çok az sürelim ve bu kısmı esmer şekere batıralım. Yarım limonu doğrayalım ve bir tahta kaşık kullanarak hafifçe suyunu çıkarmak maksadıyla ezelim ve bardağın dibine koyalım. Nane yapraklarını ayıklayalım ve elimizle hafifçe ovuşturup limonun üzerine ekleyelim. Esmer şekeri serpelim. Üzerine dilimlenmiş limon ekleyelim. Maden suyunu da ilave ederek, kalan limonu dilimleyip süsleyerek servise alalım. Afiyet olsun.







