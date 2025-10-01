Sınıf arkadaşı tarafından dövülen lise öğrencisinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Çocuğunun iyileşeceğini ve uyanacağına inandığını söyleyen Çiğdem Y., "Ama bir caninin elinden geldiği için Allah'a değil isyanım, o caniye. Benim oğlum yandı, başka evlatlar yansın istemiyorum. Birlik zamanı, hiç kimse bizi yalnız bırakmasın. Biz dik duruyoruz. Avukatlardan, destek bekliyoruz. Evladımı yalnız bırakmasınlar. Biz bırakmıyoruz ama devletimizden de bırakmamasını istiyorum. Ciğerim yandı. Hiçbir ailenin ciğeri yanmasın, evlatsız kalmasın. Karşı taraftan kimse aramadı. Çocuğun zaten ailedir yansıması. Demek ki onlar da böyle bir aile ki çocuğuna yansıtmışlar. Benim oğlum ona tepki verebilirdi. Oğlum karıncayı bile incitmediği için bu hale geldi. Kendini savunsaydı bu hale gelmezdi” dedi.