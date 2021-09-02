Hayat Şişkinlik şikayetiyle geldi Karnından 7 kilogram kitle çıktı
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Şişkinlik şikayetiyle geldi: Karnından 7 kilogram kitle çıktı

Gaziantep’te yaşayan 25 yaşındaki İ.B. karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz’a başvurdu. Yapılan tetkiklerde karnında kitle teşhisi konulan genç kadına ameliyat kararı verildi. Başarılı geçen ameliyatta genç kadının karnından 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Şişkinlik şikayetiyle geldi: Karnından 7 kilogram kitle çıktı
Uzmanlar, 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitleyi genç hastanın karnından çıkardı

Yıllardır karın ağrısı ve şişkinlik şikayeti yaşayan İ.B. adlı genç kadın ameliyatla karnında 40 santimetre çapında, 7 kilogram ağırlığındaki kitlenin çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu. Tekrardan sağlığına kavuşan genç hasta, “Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.
“Hastamızın karnında 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk”
Ameliyat hakkında bilgiler veren Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz, hastanın karın bölgesinde devasa boyutlarda kitle tespit ettiklerini söyleyerek, “Hastamız bize karnındaki bir şişlikle geldi. Yıllardır bunu utancından veya çevre baskısından korkarak gizlemiş. Bazıları da ‘ona kilolusun spora gitmelisin’ demiş. Hastamız birtakım sıkıntılar oluncaya kadar hastaneye gitmeyi de ertelemiş. Hastamız bize başvurduktan sonra tetkiklerini yaptık ve karnının içerisinde yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde devasa bir kitle olduğunu tespit ettik. Tüm görüntüleme yöntemlerini yaptık ve kadın doğum uzmanlarımızla görüşerek ameliyat için onay aldık. Devasa kitle yüzünden hastamızın ameliyat olmaktan başka şansı yoktu. Hakikaten ameliyattaki kitlenin bu kadar büyük olduğunu düşünemiyordum. Bize de sürpriz oldu. Hastamızın karın bölgesinde yaklaşık 7 kilogram ağırlığında ve 40 santimetre çapında devasa kitle bulduk. Ameliyat ile kitleyi hastanın karın bölgesinden aldık. Ameliyattan çıktıktan sonra hastamız rahatladı. Ameliyattan kısa bir süre sonra karındaki devasa şişlik hemen kayboldu. Ameliyatın ardından hastayı kontrol amaçlı bir gün müşahedeye aldık ve bir günün sonunda hastamızı taburcu ettik. Hastamızın kontrollerinde herhangi bir sorun yok. Patolojik sonuçları da temiz çıktı. İnşallah bundan sonraki hayatında da güzel bir yaşam onu bekliyor diye umut ediyorum” dedi.

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“Karındaki şişkinlik ve ağrı hafife alınmamalı”
Karın bölgesindeki şişkinlik ve ağrıların hafife alınmayarak doktorlara danışılması gerektiğini ifade eden Dr.Yılmaz, “Dönem dönem bu tarz kitlelere rastlanmıştır. Bu olaylara daha çok gençlerde rastlıyoruz. Biraz ihmal edilmekten kaynaklanıyor. Çünkü gençlerimiz; hastalıklarını söylemeye utanıyor yahut kitleyi kilo olarak kabul ediyor. Doktora ve uzmanlara danışma süreci geciktikçe hastamızda olduğu gibi devasa boyutlara geliyor. Hatta devasa boyutlara ulaşan kitleler hastayı nefes alamaz hale getiriyor. Dediğimi gibi daha önceden hastamızın rutin kontrolleri yapılmış olsa kitlenin başlangıç odağı tespit edilebilir ve kapalı bir ameliyat gerçekleştirilebilirdi. Hastamız sosyal nedenlerden dolayı doktora başvurmamış ve o nedenle de kitle bu seviyeye gelene kadar büyümüş. Kitle karın bölgesinde büyüdüğü sırada hiçbir tahribata neden olmamış. Sadece bağırsakları yukarı doğru ittirerek büyümüş. Karnımızdaki şişlik ve ağrıları ihmal etmemiz gerekir. Hangi ortamda yaşıyorsak yaşayalım mutlaka bir hekim kontrolüne gitmek gerekir. Gerekli bir iki tetkikten sonra en azından bir şey olup olmadığını, olduysa da erken dönemde bunun çaresine bakılıp tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.

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“Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum”
Ameliyat sonrası yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren İ.B., “Karnımda büyüme hissediyordum. Onu da kiloya bağlıyordum. Son iki yıldır daha da çok büyümeye başlayınca spora gitmeyi düşündüm. Gittiğim spor kulübündeki eğitmenler, bunun kilodan kaynaklı olmadığını ve herhangi bir doktora gitmemi söylediler. Bende pandemiden korktuğum için uzun bir süre hastaneye gidemedim. Daha sonra karnımdaki şişkinlikten dolayı çevremden olumsuz şeyler duyunca doktora gitmeye karar verdim. Emin Hocaya başvurdum. Karnımdaki kitlenin 7 kilo ağırlığında ve 40 santim çapında bir kitle olduğunu beklemiyordum. Büyük olduğunu hissediyordum ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şuan kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Karnında şişkinlik ve ağrı hissedenler ağrılarını hafife almamalarını tavsiye ediyorum. Derhal bir hekime başvurmalarını öneriyorum. Emin Hocanın başarılı bir doktor olduğunu çevremdekilerden duymuştum. Ona güvendim, geldim ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gaz şişkinliği sandı karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı
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İstanbul'da yaşayan 8 çocuk, 18 torun sahibi 76 yaşındaki Nizamettin Ergün'ün karnından çıkan kitle herkesi şaşkına çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir evden dışarı çıkamayan Ergün, karnındaki şişkinliğin nedeninin hareketsizlik olduğunu düşündü. Kabızlık problemi yaşayan, karnı şişen Nizamettin Ergün, normalleşme süreciyle birlikte gaz şikâyetiyle İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’e getirildi. Burada yapılan bilgisayarlı tomografi ve MR sonucunda Ergün'ün karnında 10 kilogramlık bir kitle tespit edildi. Karnın içindeki böbrek, bağırsak gibi organlara zarar verdiği belirlenen kitleden önce parça alınarak biyopsi yapıldı. Cerrahi işlem gerektiren kitle için hasta ameliyata alındı. Hayati riski bulunan Ergün, 8 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu. Hastanın karnının içerisinden ayrı ayrı 15, 30 ve 50 santimlik, neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkartıldı.
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ÇOCUKLARI KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNDÜ <br> <br> Kitle nedeniyle yürürken, otururken hatta yatarken dahi zorlandığını anlatan Nizamettin Ergün, Hep karnımda gaz şişkinliği var diye düşündüm. Sonrasında da bu sıcak havada üşümeye başladım. Karnım şişiyordu, uyurken yatakta yalnızca sağ tarafıma yatabiliyordum, sol tarafa yatamıyordum. Soğuk bir şey içmem mümkün değildi. Bu sıcakta evde ceket ile oturuyordum. Evden dışarı çıkamadığımdan çocuklarım; 'baba biraz kilo aldın' diyorlardı. 65 yaş üstü olduğumdan dışarı çıkmak da istemedim. O dönem evde kaldıkça tümör hızla büyümüş demek ki. Normalleşme dönemine geçer geçmez çocuklarım beni hastaneye getirdi. Kitleyi görmedim ama çocuklarım büyüklüğünden bahsedince çok şaşırdım, hatta şaşırmak az bir kelime. Bir insan karnında bu kadar büyük bir kitleyi nasıl taşır. Ameliyat sonrası o kadar rahatladım ki, önceki halimle kendimi hiç karşılaştıramıyorum. Artık çok iyiyim diye konuştu.
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BİLİMKURGU FİLMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ TÜRDEN BİR KİTLEYDİ <br> <br> Yaşlı adamın karnındaki şişkinliğin son aylarda hızla ilerlediğini ifade eden oğlu Zülfikar Ergün, Babamın çok ciddi şikâyetleri olmadı. Koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca evden çıkamamıştı. Ama karnı belirgin bir şekilde şişmeye başladı. Bu şişkinlik son aylarda fazlaca görüldü. Babam da karnındaki şişkinliğin gaz olduğunu ve geçeceğini düşündü. Normalleşme süreci başladığında hemen hastaneye geldik. Yapılan tetkikler sonrası karnından kimsenin beklemediği bir kitle çıktı. Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz türden bir kitleydi. Kitleyi gördüğümde şaşırmanın ötesine geçtim dedi.
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KİTLE BÖBREK VE BAĞIRSAĞIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ <br> <br> Yapılan tetkikler sonrası Nizamettin Ergün'ün ameliyatını gerçekleştiren İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’den Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek, tümör hakkında şu bilgileri verdi: <br> <br> Kitle o kadar büyüktü ki, böbreği ön tarafa itmiş, bütün bağırsakları almış sol tarafa götürmüştü. Dolayısıyla karın içinde bağırsakların hareket edebileceği bir yer kalmamıştı. Böbreğe öyle bir basmıştı ki, hasta idrar çıkartamayacak duruma gelmişti...
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Hastanın bunlarla ilgili birtakım sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılarla dahiliye hekimi arkadaşımıza geldiğinde bunun büyük bir kitle olduğu görüldü. Ameliyattan önce ne olduğunu anlamak için biyopsi yaptık. Ardından da hasta cerrahiye sevk edildi. Hasta cerrahiye sevk edildikten sonra bizi ilgilendiren kısım sarkom (yumuşak doku kanseri) tanısı konulan tümörün başka organa sıçrayıp sıçramadığıydı. Tetkikler sonucu diğer organlara sıçrama olmadığını gördük. Dolayısıyla bunun net tedavisi için öncelikle cerrahi düşünüldü. Cerrahi yapabilmek için de o bölgeyi geride tümör bırakmadan temizlemeniz gerekiyor. Hasta yaşlı olduğu ve daha önce kalp operasyonu geçirdiği için anestezi başta olmak üzere değişik branşlar gördükten ve gerekli kan teminini sağladıktan sonra ameliyata aldık. Kitlenin bulunduğu alan özellikle toplardamara çok yakın olduğundan ameliyat sırasında büyük kanamalara hatta hastanın hayatına mal olma riski olan bir ameliyattı. Bu riskler kendisine anlatıldıktan sonra kendisinin de onayıyla ameliyata karar verildi. Radyoterapi ve kemoterapi ise gelecek olan patalojideki ayrıntılı bilgilerle yol alacağımız bir durum. Hastamızın karnının içerisinden 30, 50, 15 santim büyüklüğünde neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde ve 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkardık.
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AMELİYAT HAYATİ RİSKLER BARINDIRIYORDU <br> <br> Ameliyatın hastanın yaşı ve tümörün büyüklüğü sebebiyle birtakım riskler barındırdığını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek, Ameliyat riskli miydi? Evet, 8 saat süren bir ameliyattan bahsediyoruz. Birinci önceliğimiz geride hiç tümör bırakmadan kitleyi çıkarmaktı. Santim santim ilerlediğimiz bir ameliyat oldu. Eğer bu büyüklükte bir tümör başka organları koparsaydı, ani kanamalara neden olarak hastayı kaybedebilirdik. Bunun dışında sağ böbrek, kalın bağırsak, ince bağırsak gibi organların hepsi o bölgedeki tümör tarafından itilmişti. Böbreği korumak için üretere katater koydurduk. Böylece herhangi bir yaralanma olmasının önüne geçtik. Dolayısıyla çok emniyetli ama uzun süren hem anestezi aşamasını hem de cerrahiyi sıkıntıya sokabilecek zorlukta bir tümörü başarıyla aldık. Hastamız birinci gün kendine geldi. İkinci, üçüncü gün büyük abdestini yaptı. 4'üncü gün de gıdaya başladı. 5'inci gün hastayı taburcu edip pataloji sonucuna göre ek tedaviye karar vereceğiz değerlendirmesinde bulundu.
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5 YILLIK YAŞAM ŞANSI YÜZDE 60'LARA ÇIKIYOR <br> <br> Bu tür tümörlerde 5 yıllık yaşam şansının yüzde 60'lara kadar çıktığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek, Bu tür hastalar başarılı bir cerrahi sonrası patolojiye göre radyoterapi ve kemoterapi gördüğü zaman 5 yıllık yaşam şansı yüzde 50 ila 60 gibi yüksek seviyelere ulaşıyor. Dolayısıyla bu bölgeden çıkan tümörler genellikle 10 santimin üzerinde olur ama bizim hastamızda 50 santime varan yani 3 bebek büyüklüğünde bir tümördü. Hastamızın bütün organları yer değiştirmişti. Bu tömürü çıkartmadığınız durumda ya başka organlara metastaz yaparak ya da pıhtı atması gibi lezyonlarla hasta hayatını kaybedebilir. O nedenle bu ameliyat hasta için gerekliydi dedi
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Gaz şişkinliği sandı karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı
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Gaz şişkinliği sandı karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı
Gaz şişkinliği sandı karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı
İstanbul'da yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Ergün, yaklaşık 3 ay önce karın şişkinliği yaşamaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adam, sorunun hareketsizlik ve gaz şişkinliğinden kaynaklandığını düşündü. Şikâyetleri giderek artan Ergün, normalleşme süreci sonrası soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonuçları doktorları bile şaşırttı. Yaşlı adamın karnında tespit edilen yaklaşık 3 bebek büyüklüğünde, 10 kilogramlık kitle 8 saatlik zorlu bir ameliyatla çıkarıldı. Böyle bir durumu tahmin dahi etmediğini anlatan Ergün, "Çok şaşırdım, hatta şaşırmak az bir kelime. Bir insan karnında bu kadar büyük bir kitleyi nasıl taşır. Ameliyat sonrası o kadar rahatladım ki, önceki halimle kendimi hiç karşılaştıramıyorum" dedi.


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