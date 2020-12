Sivaslı çocuklar internete bağlanmak için her gün bir tepeye​ Sivaslı çocuklar internete bağlanmak için her gün bir tepeye Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için her gün köylerinde bulunan bir tepeye çıkıyor.

Haber Merkezi 02 Aralık 2020, 11:07 Son Güncelleme: 02 Aralık 2020, 11:13 İHA