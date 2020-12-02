Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Sivaslı çocuklar internete bağlanmak için her gün bir tepeye
AKTÜEL

Sivaslı çocuklar internete bağlanmak için her gün bir tepeye​

Sivaslı çocuklar internete bağlanmak için her gün bir tepeye

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde öğrenciler uzaktan eğitim alabilmek için her gün köylerinde bulunan bir tepeye çıkıyor.

Haber Merkezi İHA
Köyde bulunan çocuklar, internetin çekmemesi nedeniyle her gün bu tepeye çıkıyor.
Köyde bulunan çocuklar, internetin çekmemesi nedeniyle her gün bu tepeye çıkıyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde baz istasyonu bulunmadığı cep telefonları ve internet iletişimi sağlanamıyor. Altyapı yetersizliğinden dolayı kablolu telefon hatları üzerinden de internet erişimi sağlanamıyor. Köyde bulunan yaklaşık 20 öğrenci, pandemi dolayısı ile verilen online eğitim imkanlarından yararlanabilmek için hakim bir tepeye çıkıp internete bağlanmaya çalışıyor.
Hiçbir firma ilgilenmedi

Bu yıl lise sınavlarına hazırlanan Sema Nur Sarıtaş internet altyapısı için görüştükleri tüm firmalardan olumsuz cevap aldıklarını belirterek, “Köyümüzde telefonlar çekmediği için online derslerimize katılamıyoruz. Köyümüzdeki öğrencilerle birlikte her gün bu tepeye geliyoruz. Defalarca altyapı firmalarına başvurmamıza rağmen taleplerimiz reddedildi. Kiremitli köyünde yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilerden ne eksiği var. Birçok köyde yaşayan olmamasına rağmen telefonlar çekiyor. Bizim köyümüzde ise birçok öğrenci bulunmasına rağmen telefonlarımız çekmiyor. Dersleri takip edebilmek için şehre inip kiralık ev tutmak zorunda kalanlar var” dedi.

Yüzde 60 zihinsel engelli çalıştığı okula memur olarak atandı
HAYAT
Yüzde 60 zihinsel engelli çalıştığı okula memur olarak atandı


“Valimize güveniyoruz”

Sarıtaş, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eğitim verdiği önemi bildikleri ve sorunlarının çözümü için Ayhan’a güvendiklerini söyledi. Sarıtaş, “Ben sayın valimiz Salih Ayhan’ı çok seviyorum. Yaptığı çalışmalardan haberdarım. Bizim sesimizi duyacağına inanıyorum. Talebimizi geri çevireceğine inanmıyorum. Lütfen bizim sesimizi duysunlar. Bizim köyümüze bir internet altyapısı lütfen getirin” dedi.

Köy muhtarı Mehmet Çınar da internet altyapısı sağlayıcılarına seslenerek, “Köyümüzde 20 öğrencimiz var. İnternet veya cep telefonu çekmediğinden dolayı hepsi mağdur durumda. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ödüm koptu, maskemi taktım: Durakta maske takmayanlar böyle uyarılıyor
FOTOĞRAF 13
Title
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratmak için, otobüs durağına yapay zekâ tabanlı dijital ekran yerleştirildi. Maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, uyarı veren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması ilk günden etkisini gösterdi.
Title
Durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüs imgesine dönüşen uygulamayla, maske takmayan ya da maskesini çene altında tutanlar, daha dikkatli olmaya başladı.
Title
‘ÖDÜM KOPTU, MASKEMİ TAKTIM’ <br> <br> Düzenekle, maske takma konusunda daha bilinçli davranmaları gerektiğini anladıklarını dile getiren vatandaşlar, örnek çalışması için Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibine teşekkür etti.
Title
Durakta otobüs bekleyen Şükran Kahraman, “Maske takmayınca virüs yüzüme gözüme bulaştı. Ödüm koptu, hemen maskemi yukarı çektim. Aferin bizim Trabzonlulara ve belediyemize, örnek bir uygulama oldu. Herkes kurallara uysun, dikkat etsinler, evden çıkmasınlar” dedi.
Title
‘SANAL DA OLSA ‘MASKE TAK’ DİYOR’ <br> <br> Yoldan geçtiği sırada ilgisini çeken ekrana bakıp test eden Şener Öztürk “İyi bir uygulama, maskemi çekince orada bir simülasyon beliriyor. İlk görünce çok şaşırdım. Sanal da olsa vatandaşa ‘maskeni tak’ diyor. O ekranda kendimi öyle görünce tiksindiriyor, çok dikkat etmemiz lazım. Kurallara uymalıyız” diye konuştu.
Title
‘MASKE ARTIK HAYATIN BİR PARÇASI’ <br> <br> Melahat Öztürk, uygulamayla insanların özellikle maskeyi düzgün takma konusunda dikkatli davrandığını söylerken, kent sakini Cengiz Ustaömeroğlu ise “Maskesiz, ekranda güzel ve hoş görünmüyoruz. Maske artık hayatımızın bir parçası. Ürkütücü tablo var, bilinçli olup, söylenen kurallara uymalıyız” ifadelerinde bulundu.
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Title
Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ekranına ilgi
Ödüm koptu, maskemi taktım: Durakta maske takmayanlar böyle uyarılıyor
Trabzon'da otobüs durağına yerleştirilip, maskesi olmayan vatandaşların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüs simgesine dönüştüren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması, etkisini gösterdi. Sürekli durağı kullanan ve maske kuralına uymayanlar daha dikkatli davranmaya başladı ve vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Durakta otobüs bekleyen Şükran Kahraman, “Maske takmayınca virüs yüzüme gözüme bulaştı. Ödüm koptu, hemen maskemi yukarı çektim” dedi.


Abone Ol Google News
Son aşamaya geldik

Son aşamaya geldik

Bakan Karaismailoğlu'dan Türksat 5A ve 5B açıklaması.
Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

Bir ölür bin diriliriz Allahu Ekber!

​Azeri askerin konuşması sosyal medyada rekor kırıyor.
Bakan Varank: Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti önce 4 işlem öğrensin

İran'ın büyük bir indirimden başka çaresi yok.
TRT World Forum 2020

TRT World Forum 2020

​Kalın: “Dünya örgütleri kendini değiştirmek zorunda”

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
MEB duyurdu

MEB duyurdu

​LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler tüm müfredattan sorumlu.

Yeni ​uygulama 1 Ocak itibariyle başlıyor.
Su faturalarına olumlu yansıyacak

Su faturalarına olumlu yansıyacak

​İçinden kamyonla geçilen su tüneli projesinde sona doğru.
Yeni yöntemle<br>ilk kez görüntülendi

Yeni yöntemle
ilk kez görüntülendi

İyileşen Kovid-19 hastalarında üç ay sonra ortaya çıkıyor.
Ödüm koptu, maskemi taktım

Ödüm koptu, maskemi taktım

​Durakta maske takmayanları uyaran yapay zeka ilgi gördü.
Tahammülümüz <br>kalmadı

Tahammülümüz
kalmadı

​Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz hakemlere isyan etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.