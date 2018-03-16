Deri ve Zührevi Hastalıklar (Cildiye) Uzmanı Dr. Fikret Kaya, "Vücudunuzdaki sivilceleri sakın sıkmayın. Sıkılırsa sivilcenin içinde bulunan enfeksiyonu dağıtmış oluyorsunuz, bunun sonucunda hem yüzde iz oluşuyor hem daha da büyüyor" dedi.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Fikret Kaya, günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan sivilcenin tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzm. Dr. Fikret Kaya, "Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer alan sivilce yüzümüz başta olmak üzere vücudumuzun değişik yerlerinde oluşmaktadır. Genellikle ergenlik döneminde yüz, omuz, sırt, boyun ve dekolte bölgelerde oluşan sivilceler cildin her gün düzenli olarak temizlenmesi ve sağlıklı bir beslenme ile çok çabuk geçtiği görülmektedir. Fakat bu olayın aksine uzun dönemli sivilce oluşumlarında, daha ciddi önlemler almak, çeşitli bitkisel bakım formülleri ve doğal maskeler uygulamak gerekmektedir" diye konuştu.

Sıkılan sivilce iz bırakıyor

"Ciltte oluşan sivilcelerin nedenleri bilmek, yapılacak olan mücadelenin zamanını belirlemektir" diyen

Uzm. Dr. Fikret Kaya, "Kaynağı doğru tespit edilen sivilcenin önlenmesi için neler yapılması gerektiği de araştırılarak, sivilceden kurtulunabilinir. Sivilce her ne kadar sağlığı tehdit eden bir durum olmasa da, görselliğin ön planda olduğu ergenlik çağındaki kişilerde ciddi psikolojik problemlere neden oluşturabilir. Bu anlamda sivilce sıkılmamalıdır. Çünkü sıkılırsa aknenin içinde bulunan enfeksiyonu ve inflamasyonu da dağıtmış oluyorsunuz, bunun sonucunda hem yüzde iz oluşuyor, hem daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

Yüzünüzü iki defa yıkamak yeterli

Uzm. Dr. Kaya, "Yüzünüzü çıplak elle, yıpratıcı, tahriş edici maddeler kullanmadan, sabah ve akşam iki defa olmak üzere yıkamak yeterlidir. Stres sivilcenin ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca kişinin kullanmış olduğu antidepresan ilaçlar da sivilceye yol açabilir. Sivilcelerin kendi kendine geçmesini beklemek yerine bir uzmandan yardım alınmalıdır. Sivilceler çıkar çıkmaz, sorun büyümeden önlem almak en doğru yaklaşım olacaktır” diye konuştu.

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