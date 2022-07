Siz insan mısınız! Bunlar Türk halkını temsil etmiyor

Zafer Partisi, İYİ Parti ve CHP’nin körüklediği ırkçılık dalgası her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Irkçıların hedefi bu kez 17 yaşındaki Suriyeli Ahmet Kanjo oldu. Kanjo, Üsküdar meydanında yapılan bir söyleşi sırasında ırkçı saldırıya maruz kaldı. Irkçı naralar atanlara “Ben bir insanım” haykırışıyla cevap veren Kanjo’ya sosyal medyadan büyük destek var. Yaşadıklarını anlatan Kanjo, “Suriyeliler hakkında söylediklerine duyarsız kalamadım. Ancak oradaki amcalar, teyzeler anlayış göstermeyi tercih etmediler” dedi.

ANLAYIŞSIZ OLMAYI SEÇTİLER

Üsküdar’daki kalabalığı görünce merak edip yaklaştığını belirten Kanjo, Suriyeliler hakkında konuşulduğunu duyunca röportaja dahil olmak istediğini söyledi. Yalan bilgilere duyarsız kalmak istemediğini kaydeden Kanjo, “Belki görüşümü söylersem iki tarafa da faydası olur diye düşündüm. Konuya girdim ama onlardan karşı görüşler geldi. Amcalar, teyzeler anlayışsız davrandı. Sözlerimi fayda etmediğini görünce oradan ayrıldım. Ben bu görüşte olan insanların Türk halkını temsil etmediğini biliyorum” diye konuştu.

REKLAM

KIYAMET KOPMUŞ GİBİ DAVRANIYORLAR

“Tek isteğim biraz anlayış” diyen Kanjo, röportaj sırasında maruz kaldığı ırkçı saldırıların Türk halkının tamamını temsil etmediğini söyledi. “Ben bir insanım” sözlerine sosyal medyadan büyük destek geldiğini gördüğünü ifade eden Kanjo, “O insanların görüşünün Türkiye’nin çoğunluğunu yansıtmadığını sosyal medyada ‘Ben bir insanım’ başlığıyla yazılan yorumlardan belli oluyor. Bana bu kadar destek vermeleri gerçekten inanılmaz güzel.

Her birine tek tek teşekkür ediyorum” dedi. Kanjo, “Herkesin birbirine karşı anlayışlı olmasını istiyorum. Sanki kıyamet kopmuş gibi davranmaktan ve olayları büyütmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Her milletin iyisi ve kötüsü var. Karşılıklı empati ile her problemin çözüleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

REKLAM

BU SÖZLERLE SALDIRDILAR

“Git buradan, konuşma fazla” , “Size o kadar gıcığız ki”, “ Defol”, “Kaç tane Suriyeli deli gibi burada çoğalıyor” “Bizi kullanıp paralarımızı yiyorsun” şeklindeki hakaretlere karşı Ahmet, gündeme oturan şu sözlerle karşılık verdi:

“Ben 17 yaşında bir öğrenciyim. 9. sınıftayken sınıf birincisiydim. Maruz kaldığım ırkçılık nedeniyle okuldan ayrıldım. Şu an açık lisede devam ediyorum, hem okuyorum hem çalışıyorum. Haftada iki gün yarı zamanlı çalışarak dershane taksitini ödüyorum. Dilencilik yapmıyorum, ben bir insanım!”

Ahmet Kanjo

Mühendis olmak istiyorum

2015 yılında Halep’ten annesi, babası ve beş kardeşiyle İstanbul’a gelen Kanjo şunları kaydetti: “Göç etmemizin en büyük sebebi orada eğitim alamayışımızdı. Hepimiz okumak istiyorduk. İstanbul’a geldiğime 10 yaşında idim. Tek hedefim iyi bir üniversite eğitimi almak. Bunun için hem okuyup hem bir fast-food restoranında çalışıyorum. Mühendis olmak istiyorum. Şu anda ablam İlahiyat Fakültesinde okuyor, onun gibi üniversiteli olmak için ben de mücadelemi sürdüreceğim.”

REKLAM