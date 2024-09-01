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Son 1 haftada 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi: 445 bin 375 sürücü hakkında işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldı.

08:21 - 1/09/2024 Pazar
AA
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi.
Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 22-29 Ağustos'ta 2 milyon 365 bin 59 aracı denetleyerek 445 bin 375 sürücü hakkında işlem yaptı.

Bu kapsamda, 2 milyon 365 bin 59 araç denetlenirken, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229, hız ihlalinde bulunan 123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 sürücüye işlem yapıldığı kaydedildi.



#trafik denetim verileri
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Ağustos
#trafik denetimi
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