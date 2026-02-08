Sürgün kalemler Şam’a döndü

Daru’l Farabi Yayınevi Sorumlusu Nejah Salqini ise Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Suriye’nin uzun süredir bir savaş hali yaşadığını hatırlatarak, “Fuar, savaş sonrası ilk kez yapılıyor. Bazı aksaklıkların olması bu yüzden normal ancak halkın çok büyük bir ilgisi var. 14 yıllık bir savaştan çıkmış bir halkın kitaplara olan bu ilgisi hepimizi sevindiriyor” diye konuştu.