Sürgün kalemler Şam’a döndü

İsmail Çoktan
04:008/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Şam Uluslararası Kitap Fuarı
Şam Uluslararası Kitap Fuarı, Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu yıl ilk kez düzenleniyor. Bu yıl 57’ncisi düzenlenen fuara 35 ülkeden 500 yayınevi katılıyor. Fuar, Esed rejimi tarafından sürgüne gitmeye zorlanan onlarca Suriyeli yazarın özgürce fikirlerini dillendirmesine de olanak tanıyor.

Köklü bir geçmişi olan ve bu yıl 57’ncisi düzenlenen Şam Uluslararası Kitap Fuarı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın katıldığı bir törenle açıldı. Ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan fuar, 16 Şubat’a kadar devam edecek. 35 ülkeden 500’den fazla yayınevinin katıldığı fuarın ilk iki gününde ziyaretçi sayısı 250 bini aştı. Fuarda, 5 kitabı sergilenen Yazar ve Aktivist Peren Birsaygılı, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, fuar alanında daha önce Esed rejiminin baskıları nedeniyle sürgüne giden onlarca Suriyeli alim ve entelektüelin özgürce kitaplarını konuşması ve imzalamasının katılımcıları duygulandırdığını söyledi.

Peren Birsaygılı

HALKIN İLGİSİ ÇOK BÜYÜK

Fuarda, “Zeytin Ağaçları’nın Arasında”, “Kalem ve Tüfek”, “Siyonist Edebiyat”, “İzzeddin el-Kassam” ve “Züleyha” adlı dört kitabının fuarda sergilendiğini, “Kalem ve Tüfek” kitabının Arapça nüshasının da sergide yer aldığını anlatan Birsaygılı, Suriye halkının fuara çok yoğun bir katılım gösterdiğini belirtti. Fuardaki duygu yüklü bir atmosfer olduğunu vurgulayan Birsaygılı, “Yıllarca sürgünde yaşayan Suriyeli entelektüellerin ellerinde kitapları özgürce Şam’da dolaştığını görmek beni çok etkiledi. Bize bugünleri yaşatan Allah’a şükürler olsun” dedi.

İNSANLAR ÇOK MUTLU

  • Daru’l Farabi Yayınevi Sorumlusu Nejah Salqini ise Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, Suriye’nin uzun süredir bir savaş hali yaşadığını hatırlatarak, “Fuar, savaş sonrası ilk kez yapılıyor. Bazı aksaklıkların olması bu yüzden normal ancak halkın çok büyük bir ilgisi var. 14 yıllık bir savaştan çıkmış bir halkın kitaplara olan bu ilgisi hepimizi sevindiriyor” diye konuştu.



