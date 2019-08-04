Suriyeli ve Türk çocuklar beraber keşfediyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın 2018 yılı verilerine göre Türkiye’ye 3.5 milyona yakın Suriyeli göç etti. Zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların yarısına yakınını çocuklar oluşturuyor. Göç ve beraberinde gelen mültecilik durumu çocuklara ciddi mahrumiyetler ve mağduriyetler yaşatıyor. Bu mağduriyetlerin en önemlilerinden biri de Suriyeli çocukların içinde yaşadıkları kültüre kendilerini yabancı hissetmeleri, ayrımcılığa maruz kalabilmeleri ve bunun sonucunda dış dünyaya kapalı olmaları. Bu ayrımcılığın en büyük sebeplerinden biri de Türk ve Suriyeli öğrencilerin ortak kültür bilincinden uzak olması.

OKU VE KEŞFET

Çeşitli nedenlerden dolayı yaşam alanı değişen mülteci çocukların birçoğu kültür ve dil farklılıklarından kaynaklı ayrımcılığa uğramakta ve yaşadıkları ortama uyum konusunda sorun yaşıyor. Yeryüzü Çoçukları Derneği’nin Oku-Keşfet Projesi ile bu sorunların etkilerinin azaltılması hedefleniyor. İstanbul Bağcılar ilçesinde yaşayan 10 Türk ve 10 Suriyeli çocuğa ortak kültür bilinci kazandırarak çocuklar arasındaki önyargıları azaltmayı, ilişkilerini güçlendirmeyi ve bu kapsamda hazırlanan etkinliklerle çocukların okuma, anlama ve yorumlama kabiliyetlerini arttırmayı amaçlıyorlar. Tüm etkinlikler iki toplumun ortak değer ve kültürleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Böylece etkinliklere katılan Suriyeli ve Türk çocuklarda ortak kültür bilincinin oluşmasına katkı sağlanacak. Projede ayrıca, bu temaya uygun olarak hazırlanan materyallerle çocukların okuma, anlama ve yorumlama kabiliyetlerinin artırılacak. Ortak kültür bilinci ise tarih, din, coğrafya, bilim, sanat ve edebiyat gibi temalar dikkate alınıp, her iki toplum tarafından da değerli kabul edilen şahsiyetlerin hayatları üzerinden çocuklara veriliyor. Projede gönüllüler ve çocuklar haftada bir kez bir araya geliyor ve kendileri için hazırlanan programa çeşitli aktiviteler aracılığıyla katılım sağlıyor. Çocuklar belirlenen kitapları okuyor, gezilere katılıyor, kaynaştırmayı artırıcı çalışmalarda yer alıyor ve okuma-anlama-yorumlama becerilerini arttırmaya yönelik etkinlikler yapıyorlar.

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AĞUSTOS AYINDA SONA ERECEK

Gönüllüler ise çocukların projeye uyum sürecini takip ediyor ve çocuklar arasındaki ilişkilerin artmasında kolaylaştırıcı rol oynuyorlar. Proje sonunda çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve farklı kültürlerin birbirini yakından tanımasına olanak sağlayacak bir program da yapılacak. Proje kapsamında gerçekleştirilen ortak çalışmalar çocukların sosyal ve psikolojik yönden gelişmelerini, önyargı ve ayrımcılık duygularının azalmasını hedefliyor. Aynı zamanda kimlik inşalarına katkıda bulunacak faaliyetlerle kişisel gelişimlerini destekleyici rol oynayacak. Etkinlikler Ağustos ayında sona ercek.