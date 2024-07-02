Suudi Arabistan'dan Gaziantep'teki depremzedelere yardım eli: Yedi proje hayata geçecek

Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım olduğunu hatırlatan Al-Rabiah, afetleri aşmanın, acıları hafifletmenin en iyi yolunun dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi.





Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği projelerle maddi bir yardımdan öte bir yardımlaşma, dayanışma mesajı verdiğini ifade eden Al-Rabiah, daha iyi bir gelecek inşa etmek için açılışı yapılacak projelerin umut ve direnişi güçlendireceğini kaydetti.





Projelerden yaklaşık 5 bin kişinin yararlanacağını aktaran Al-Rabiah, Türkiye ve Suriye'de 3 bin konut yapıldığını, Hatay'da 1000 konutun daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan deprem ilk gününden itibaren bölgeye koştu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kadim tarihten gelen yardımlaşma, acıları paylaşma gibi duyguların depremden sonra çok derinden bir kez daha yaşandığını belirterek, depremin ilk gününden bugüne Suudi Arabistan'ın da tüm gücüyle yanlarında olduğunu aktardı.