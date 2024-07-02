|
Hayat

Suudi Arabistan'dan Gaziantep'teki depremzedelere yardım eli: Yedi proje hayata geçecek

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek. Kral Selman İnsani Yardım Merkezi Genel Başkanı ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen projelerin tanıtım toplantısında, kardeş ülke Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

16:54 - 2/07/2024 Salı
AA
Kral Selman İnsani Yardım Merkezinden depremzedelere yönelik 7 proje.
Kral Selman İnsani Yardım Merkezinden depremzedelere yönelik 7 proje.

Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım olduğunu hatırlatan Al-Rabiah, afetleri aşmanın, acıları hafifletmenin en iyi yolunun dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi.


Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği projelerle maddi bir yardımdan öte bir yardımlaşma, dayanışma mesajı verdiğini ifade eden Al-Rabiah, daha iyi bir gelecek inşa etmek için açılışı yapılacak projelerin umut ve direnişi güçlendireceğini kaydetti.


Projelerden yaklaşık 5 bin kişinin yararlanacağını aktaran Al-Rabiah, Türkiye ve Suriye'de 3 bin konut yapıldığını, Hatay'da 1000 konutun daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan deprem ilk gününden itibaren bölgeye koştu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kadim tarihten gelen yardımlaşma, acıları paylaşma gibi duyguların depremden sonra çok derinden bir kez daha yaşandığını belirterek, depremin ilk gününden bugüne Suudi Arabistan'ın da tüm gücüyle yanlarında olduğunu aktardı.

Programda, koklear implant ve işitsel rehabilitasyona yönelik 120 ameliyat, 375 işitme cihazı dağıtımı, 750 depremzedeye psikolojik destek, 50 kişiyi ekonomik olarak güçlendirmek ve iş gücüne dahil etmek, 2 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtımıyla 69 kişiye protez takılması konularını kapsayan 7 projenin açılış yapıldı.

#Gaziantep
#Kral Selam İnsani Yardım Merkezi
#Suudi Arabistan
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2024 başarı sıralamaları, bölümler, fakülteler