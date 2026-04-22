Tarihi miras sanatla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı Şanlıurfa olacak. 25 Nisan'da başlayacak festival, konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içeriği Şanlıurfalılarla buluşturacak. Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan ve insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunacak.





KÜLTÜREL DOKU GÖRÜNÜR OLACAK

Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye'nin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim şehrin zengin mirasını kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Şanlıurfa'nın güçlü kültürel dokusu ve eşsiz gastronomisi de festival süresince daha görünür hale gelecek" dedi.





ŞEF ÖMÜR AKKOR ÖNCÜLÜĞÜNDE GASTRONOMİ

Festival kapsamında şehrin farklı noktalarında düzenlenecek konser ve sahne performansları, müzikseverlere zengin bir program sunacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Haluk Levent, Murat Boz, Betül Demir, Sinan Akçıl, Tuğçe Kandemir, Kıraç, Ceylan, Sagopa Kajmer ve Alişan sahne alacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Yaşayan Miras Söyleşisi: Mırra", kentin önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan mırra geleneğini ele alacak. Müzenin konferans salonunda düzenlenecek "Müzelik Sohbetler" programında ise Şanlıurfa Kalesi, Harran, Soğmatar ve Şuayb şehri kazıları konuşulacak.



