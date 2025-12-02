Taşacak Bu Deniz dijitalde de ilgi görüyor

'Taşacak Bu Deniz'
TRT’nin Taşacak Bu Deniz dizisi son yılların en iyi reyting alan dizilerinin arasına girdi.
Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, dijitalde de ilgi görüyor. İlk bölümü YouTube’da 30 milyon görüntülenmeyi aşan dizinin sekizinci bölümü ise 24 saatte 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekora imza attı. Dizinin bir sonraki bölümünün fragmanı ise 24 saatte 5 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.
