Taşacak Bu Deniz dijitalde de ilgi görüyor

04:002/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
TRT’nin Taşacak Bu Deniz dizisi son yılların en iyi reyting alan dizilerinin arasına girdi.

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, dijitalde de ilgi görüyor. İlk bölümü YouTube’da 30 milyon görüntülenmeyi aşan dizinin sekizinci bölümü ise 24 saatte 8 milyondan fazla kişi tarafından izlenerek rekora imza attı. Dizinin bir sonraki bölümünün fragmanı ise 24 saatte 5 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.



