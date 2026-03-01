Taste Atlas 'Dünyanın en iyi inciri' listesini açıkladı! Listeye Türkiye damgası

TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini yayınladı.
Dünya mutfaklarının nabzını tutan ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, bu kez inciri mercek altına aldı. TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini yayınladı. Global listede rakiplerini açık ara geride bırakan Ege'nin o inciri, kalitesi ve aromasıyla dünya gastronomi otoritelerinden tam not alarak listenin ilk sırasına yerleşti.
TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 7 İnciri' listesini yayınladı. İşte o liste:
- 7. Col de dame noire - Fransa
- 6. Fiorone di Torre Canne - İtalya
- 5. Fico Bianco del Cilento - İtalya
- 4. Figue de Solliès - Fransa (2.8 puan)
- 3. Syka Vavronas Markopoulou Messongion - Yunanistan (3.7 puan)
- 2. Black Mission Figs - ABD (4 puan)
- 1. Aydın İnciri - Türkiye (4.4 puan)
#İncir
#Türkiye
#Aydın