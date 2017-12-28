Tatlıses sağlığını anlattı: Allah'tan ümit kesilmez

İzmir'e taşınarak orada yaşamaya başlayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanatçı, sağlığıyla ilgili, “Yürüyoruz, geziyoruz, daha ne olsun?” dedi. Tatlıses, “İnşallah 2019 yılında albüm yapacağız. Rüyama öyle girdi. Rabbim bana ‘Yürü ya kulum’ diyecek. Allah’tan ümit kesilmez. Ondan gelen her şey başım gözüm üstüne. Beni mağaradan getirdi, saraya oturttu. Uçak, villa, yat ve kat verdi. Onlar güzeldi de, bu başıma gelen mi kötü? Allah’tan gelene boynum kıldan ince” şeklinde konuştu.

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