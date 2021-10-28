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TBF’de başkanlık heyecanı: Eyüp Sabri Tuncer TBF’ye başkan adayı

Türkiye Binicilik Federasyonu’nda başkanlık seçimleri heyecanı yaşanıyor. 2 Kasım’da yapılacak seçimlerde Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de güçlü adaylar arasında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TBF’de başkanlık heyecanı: Eyüp Sabri Tuncer TBF’ye başkan adayı
Hasan Engin Tuncer

Koronavirüs pandemisi sürecinde hijyen ihtiyacına karşı kolonya temininde ortaya koyduğu yoğun çalışma seferberliğiyle adından söz ettiren Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Türkiye Binicilik Federasyonu’na başkan adayı oldu.

"Hedefimiz uluslararası alanda başarıya ulaşmak"

2 Kasım 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlık seçimlerinin güçlü adayları arasında bulunan Tuncer, “Atlara gönül veren bizler, binicilik sporumuzu geliştirmek, çağdaşlaştırmak ve dünya standartlarına ulaştırmak için Türkiye Binicilik Federasyonu yönetimine talibiz” dedi. Tuncer, seçim broşüründe yayınladığı mesajında, “Hedefimiz, katılımcı ve eşitlikçi yönetim anlayışıyla binicilik sporunun kalkınmasını ve global bir vizyon çerçevesinde uluslararası alanda başarıya ulaşmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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  • Tuncer, başkanlığa seçilmesi halinde; at ve binicilik sporunun kültürel bir değer olduğunu ve atların insan hayatındaki pozitif etkilerini hatırlatarak gerekli hizmeti sağlamak, at ve atçılık sevgisini çoğaltıp toplumdaki bilinirliğini arttırmak amacıyla ortak projeler üretmek başta olmak üzere çok sayıda vaatte bulunuyor.

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