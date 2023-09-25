Tekcan’ın atları Fatih’te şahlanıyor

“At’Nağme” sergisi.
Fatih Belediyesi’nin 2022-2023 kültür sanat sezonu açılışı kapsamında düzenlediği sergide Tekcan’a ait baskı, yağlı boya, heykel, el boyaması çini duvar tabakları yer alıyor. İki mekandan oluşan serginin ilk durağı Kadırga Sanat Galerileri’nde sanatçının yağlı boya tabloları ve gravür baskı tekniğiyle yapılmış eserleri ve heykellerinin yanı sıra el yapımı kitabı sergileniyor. Yedikule Hisarı’nda ise at heykellerinden oluşan çalışmalar ziyaretçiyle buluşuyor.
KÜLTÜREL BİLİNCİN GELİŞİMİ İÇİN SANATI DESTEKLİYORUZ
Sergi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatçı Süleyman Saim Tekcan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Programda konuşan Turan, kültürel bilincin topluma yerleşmesi için sanatı ve sanatçıları desteklediklerini dile getirerek: “Yerel yönetimler kültürel etkinlik üretirken aynı zamanda bir kültür de üretirler. Bu kültürün devamlılık gösterip göstermeyeceği geliştirilen vizyonun niteliğiyle doğrudan alakalıdır. Hevesle atılmış adımların hedeflenen amaçlara ulaşmasında biz kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.
Süleyman Saim Tekcan’ın çalışmaları, yaşadığı çevre, doğa, Anadolu uygarlıkları, Sümer, Hitit, Selçuklu ile Osmanlı sanatının karakteristik biçimlerinden oluşuyor. Sanatçı eserlerinde kendine özgü tasarımıyla geleneksel figürleri geçmişten günümüze taşıyarak modern bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor. “At’Nağme” sergisi, 24 Aralık’a kadar Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı’nda görülebilecek.