Tekcan’ın atları Fatih’te şahlanıyor

Sergi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, sanatçı Süleyman Saim Tekcan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Programda konuşan Turan, kültürel bilincin topluma yerleşmesi için sanatı ve sanatçıları desteklediklerini dile getirerek: “Yerel yönetimler kültürel etkinlik üretirken aynı zamanda bir kültür de üretirler. Bu kültürün devamlılık gösterip göstermeyeceği geliştirilen vizyonun niteliğiyle doğrudan alakalıdır. Hevesle atılmış adımların hedeflenen amaçlara ulaşmasında biz kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.