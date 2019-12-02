Tekstil atölyesinden şampiyonluğa

Tekstil atölyesinde çalışırken, arkadaşlarına özenerek spora başlayan Emine Arslan dünya şampiyonu oldu. Antalya’da düzenlenen ve 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda rakiplerini bir bir eleyen Arslan, full contact 52 final maçında karşılaştığı Rus rakibi Alena Bashmakova’yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Ringde büyük sevinç yaşayan Emine, gözyaşlarına hakim olamadı. Birincilik başarısını salonda Türk bayrağıyla tur atarak kutlayan genç sporcu, madalyasını da Mehmetçiğe armağan etti.

Ödül töreni

HAYALİ İÇİN İŞSİZ BİLE KALDI

Spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksa başlayan Arslan, kısa sürede pek çok başarıya imza atarak milli sporcu oldu. İş çıkışı antremanlara koşarak giden genç kadın, kimi zaman antremanlara izin vermeyen işverenler yüzünden işsiz kaldı. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen spor yapmaktan vazgeçmeyen, büyük bir azimle antrenmanlarına devam eden başarılı sporcu Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada derece alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı.

ÇAĞIRICI’YA VERDİĞİ SÖZÜNÜ TUTTU

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kendisine Bağcılar Gençlik Merkezi’nde antrenmanlarını daha rahat yapma imkanı olan bir iş sağladığını anlatan Arslan, “Yeni işim sayesinde çok rahatladım, hatta iki rekat şükür namazı kıldım” dedi. İş imkanı bulduğunda Başkan Çağırıcı’ya, ‘bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım’ diyerek söz veren genç sporcu, Antalya’da yakaladığı başarıyla verdiği sözü de tutmuş oldu. Başkan Çağırıcı da yakaladığı başarıdan dolayı Emine Arslan’ı tebrik etti.