Tevhidî bir roman: Yüzünü Herkesten Saklar Gibi

Eline kalem alanın roman, hikâye yazabildiği, matematiğini çözenin kurmaca ile bestseller raflarında yükseldiği bir zamanda kelimelerden yol alıp belleğin derinliklerine inmek hele de bunu tevhidi bir bakışla, tasavvufi bir dil ve derinlikle yapabilmek her kişinin kârı değil. Yüzünü Herkesten Saklar Gibi ile Leyla İpekçi, yazar kahramanı Nida Türker’in dışarıdan bakıldığında hastalıklı bir hâl gibi görünen oysa onun kurguladığı dünya ile gerçek hayat arasında geçişkenlik kurarak asıl Yaratıcıya giden arayışına ortak ediyor okuru. En yakınları ve eşi yıllardır kendinden geçercesine yazarken yaşadığı zihinsel yorgunluğun Nida’nın hafıza kaybı yaşamasına yol açtığını düşünse de Nida bir’e gitmek, bir’i bulmak için çabalamaktadır. Bu yüzden bütün o kurmaca dünyada olup bitenleri de bu bulmacayı tamamlayacak işaretler olarak okur. Nida’nın kendi cümleleri ile “Yaşamadan yazılmaz. Yazılırken zaten yaşanmaktadır!Her kelimenin içinde anlam, her anlamın içinde ses, her sesin içinde nefes, içinde bir nefes… Sevenlere kara delik olur, iki gözün ortasından içeri dalarsın. Yüzünde kendi saklanır. Tevhid okurken her yüzde bir salavatlarsın. Duvağını kaldırınca… Okur yazarsın!” diye özetlemek mümkün bütün olup bitenleri. Tam da bu yüzden insanların Nida’da gariplik gibi gördüğü şey ondaki sırrın açığa çıkışıdır: “Alemde bir kıpırtı dahi emir üzere. Başıboş tek zerre yok. Bundan işte yaşadıklarımı yazıyorum. Ya da yazdıklarımı yaşıyorum.”