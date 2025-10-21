Yeni Şafak
Tezgahlarda 10 liraya satılan Acıpayam kavunu tescillendi

11:3221/10/2025, Salı
IHA
Acıpayam Kavunu hem tadı hem de uygun fiyatıyla tüketicisini memnun ediyor.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yetişen ve uygun fiyatıyla tüketicisini memnun eden Acıpayam Kavunu coğrafi işaret alarak tescillendi.

Türkiye Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından yayımlanan Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nin yeni sayısı, yöresel değerlerine dört yeni isim daha kazandırdı. Yeni tescillenen ürünler arasında Denizli’den Acıpayam Kavunu da yer aldı.


Tezgahlarda kilogramı 10 liradan yer alan Acıpayam Kavunu hem tadı hem de uygun fiyatıyla tüketicisini memnun ediyor. Acıpayam Kavununun coğrafi işaret alarak tescillenmesi de üreticisini memnun etti. TÜRKPATENT tarafından yapılan açıklamada, bu son eklemelerle birlikte Türkiye’de tescilli coğrafi işaret sayısının 1.781’e ulaştığı bildirildi.




