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Hayat

'Toz taşınımı' geliyor: İki gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde iki gün boyunca sürecek olan toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

09:44 . 28/02/2023 Salı
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Foto / Arşiv

Foto / Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın yurdun batı ve kuzey kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor. TRT Haber'de yer alan habere göre Toz taşınımı bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde, yarın ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz'de görülecek.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#toz taşınımı
#hava durumu
#Meteoroloji
35 dakika önce
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'Toz taşınımı' geliyor: İki gün boyunca sürecek
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