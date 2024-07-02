Trabzon Limanı’na iki başarı sertifikası birden

“GPTW – Y Kuşağı İçin En İyi İş Yerleri 2024” ve “GPTW – Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük 2024” sertifikalarını Trabzon Port almaya hak kazandı. Albayrak Grubu tarafından devralındıktan sonra büyük bir yatırımla standartlarını yükselten Trabzon Limanı, yıllar içerisinde kazandığı ödül ve başarılarla çalışanlarına gösterdiği kıymeti gözler önüne seriyor.





Orta Koridordaki stratejik konumuyla Trabzon Port, GPTW kapsamında, 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’nin En İyi İşvereni ve 2023 yılında Avrupa’nın En İyi İşvereni seçilmişti.





Elde ettikleri başarı sertifikalarını değerlendiren Trabzon Limanı Genel Müdürü Emin Bilgin, “Trabzon Limanı olarak son yıllarda pek çok prestijli ödül ve sertifikaya hak kazandık. Elbette bunlar bizler için gurur verici başarılar; ancak bizleri asıl gururlandıran, çalışanlarımızı mutlu görmek ve iş dünyası için bir farkındalık oluşturmaktır. Trabzon Port markamızla çalışanlarımız için adil ve eşit şartlar sağlayarak her zaman önceliğimizi insan olarak belirliyoruz” dedi.





Sürdürülebilir başarının sırrı çalışma arkadaşlarımızı önemsemekten geçer

Great Place to Work ödül ve sertifikalarında adından sıkça söz ettiren markaları bünyesinde bulunduran Albayrak Grubu, en büyük yatırımını çalışanlarına yapıyor. Bu kapsamda bir değerlendirmede bulunan Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, “Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve sürdürülebilir başarı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnsan Kaynakları olarak çalışma arkadaşlarımızın; mutlu, adil, fiziksel ve sosyal şartlarının kendilerini güvende hissettirecek nitelikte olması bizlerin önceliğidir. Kazandığımız ödül ve sertifikalar; çalışan motivasyonunu, iç iletişimin güçlenmesini, takım ruhunu, yenilik ve sürekli iyileştirmeye yönelik heyecanımıza olumlu yönde katkıda bulunuyor. Albayrak Grubu olarak ilerlemek istediğimiz rota da tam olarak budur” ifadelerini kullandı.





Y kuşağının beklentilerini karşılamak

600’den fazla şirketin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen “Y Kuşağı İçin En İyi İş Yerleri 2024” araştırmasında, Y kuşağı (26-34 yaş arası) için en iyi işverenler belirlendi. İş-yaşam dengesi, psikolojik sağlık, adil terfi ve takdir sistemleri, anlamlı iş ilişkileri ve inovasyon fırsatları sunarak genç kuşağın iş yerindeki pozitif çalışan deneyimini ve verimliliğini odak noktada tutan 74 öncü şirket arasında Trabzon Port ilk sırada yer aldı.





Akademik veri çalışmalarına göre 2010 yılından sonra çalışanların yüzde 32’si, yönetici kademesinde olanların ise yüzde 20’sini Y kuşağı oluşturuyor. Bu veriler ışığında iş hayatında Y kuşağının önemi her geçen gün artıyor. Şirketler, çalışanlarının önemli bir bölümünü oluşturan Y kuşağının beklentilerini karşılamak üzere yeni projelere imza atıyorlar.





Sosyal sorumluluk ve gönüllülükte farkındalık oluşturmak

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleriyle bir farkındalık oluşturmak isteyen Trabzon Port, yıl içerisinde hayata kazandırdığı projeleriyle “Sosyal Sorumluluk & Gönüllülük 2024” sertifikasını almaya hak kazandı.





Bu yıl 600 kadar şirketin değerlendirildiği Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük araştırmasında, toplamda 38 organizasyon listede yer almaya hak kazandı. Bu prestijli şirketler, sadece çalışanlarının değil, tüm toplumun hayatını iyileştiren önemli adımlar atıyorlar.







