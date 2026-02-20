Yeni Şafak
'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' oyununun 10 günlük turnesi sona erdi

13:0420/02/2026, Cuma
AA
Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" adlı oyununun 10 günlük turnesi sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turne kapsamında doğu ve batı ilçelerinde sahne alan ekip, günde iki seans olmak üzere 20 kez izleyiciyle buluştu.

Şehrin tarihindeki en acı ve sarsıcı dönemlerden biri olan zorunlu göç sürecini sahneye taşıyan oyunda, kent hafızasında derin izler bırakan muhacirlik dönemi izleyiciye aktarılıyor.

Çaykara, Of, Sürmene, Yomra, Maçka, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü'nde perde açan tiyatro ekibi, turne boyunca salonları dolduran tiyatroseverler ve öğrencilerden ilgi gördü.

Kültürel faaliyetler kent merkezi ve ilçelerde sürdürülmeye devam edecek.

