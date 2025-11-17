Yeni Şafak
Engelli araç sahiplerine özel indirim: 1 Şubat'ta yürürlükte

19:1117/11/2025, Pazartesi
AA
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
SEDDK, engelli araç sahipleri sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceğini ifade etti. Yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına ilişkin yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, engelli bireylerin trafik sigortasından indirimli yararlanmalarına imkan sağlayan yeni düzenlemenin 1 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin söz konusu tarihten itibaren sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, düzenlemeye göre, engelli bireylerin araçları için trafik sigortası azami primlerine mevcut indirimlere ilave olarak yüzde 20'ye varan oranlarda ek indirim uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, engelli bireyin TC Kimlik Numarası ile tanımlanacak indirim oranı ve tutarının trafik sigortası poliçesinin ön yüzünde yer alacağı belirtildi.



#Engelli bireyler
#özel indirimli trafik poliçesi
#SEDDK
