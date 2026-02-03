Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tüberküloza bağlı felç kalan Hoche Türkiye’de yürümeye başladı

Tüberküloza bağlı felç kalan Hoche Türkiye’de yürümeye başladı

11:353/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Medipol Sağlık Grubu.
Medipol Sağlık Grubu.

Afrika'nın Cibutili şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Fatouma Adoch Hoche, omurgasında tüberküloza bağlı hasar gelişmesi sonucu belden aşağısı felç kaldı. Tedavi için Türkiye'ye gelen Hoche, burada uygulanan tedavinin ardından yürümeye başladı.


YouTube
Tüberküloza bağlı felç kalan Hoche Türkiye’de yürümeye başladı
Hayat / Aktüel
03 Şubat, Salı

Hayatı Tüberküloz yüzünden tamamen değişen Fatouma Adoch Hoche, aylar içinde bacaklarındaki güçsüzlük arttı ve sonunda belden aşağısı tamamen felç oldu.

Hastalığın Hoche'nin akciğerlerinden ziyade omurgasını hedef aldığı belirlendi. Doktor arayışında yolu Türkiye’ye gelen Hoche, Medipol Sağlık Grubu’nda multidisipliner bir çalışma ile sağlığına yeniden kavuştu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çetinkal ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman’ın aylar süren cerrahi ve rehabilitasyon sürecinin ardından genç kadın ülkesine yürüyerek döndü.

TÜBERKÜLOZ FELCE NEDEN OLDU

Hastalığın ilk sürecinde ağır bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Doç. Dr. Çetinkal, “Hastamız, 10 ay önce yavaş yavaş ilerleyen bir parapleji tablosu vardı. Özellikle sırtın T2–T3 seviyesinde, tüberküloza bağlı gelişen bir kitlenin omurgayı içeriden eriterek omuriliğe baskı yaptığını gördük. Bu baskı nedeniyle hasta yürüyemiyor, idrar ve gaita kontrolünü sağlayamıyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından cerrahi tedavi kararı aldık” dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKTI

Uygulanan cerrahi ve sonrasındaki süreci anlatan Doç. Çetinkal, “Ağustos 2025’te gerçekleştirdiğimiz ameliyatta T2–T3 omurlarını arkadan bir yaklaşımla çıkardık. Yerine özel bir kafes sistemi yerleştirdik ve boyun ile sırt bölgesini vidalarla sabitledik. Ameliyat sonrasında multidisipliner bir tedavi süreci yürüttük. Ameliyat öncesinde ayağa kalkamayan hastamız yaklaşık 4 ay içinde yürüyebilir hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada paraplejik olan hastamız ayakta yürüyebiliyor ve günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

ERKEN REHABİLİTASYON HAYATİ ROL OYNADI

Ameliyat sonrası sürecin en az cerrahi kadar önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Ağırman, “Hastamız ağır bir nörolojik tabloyla rehabilitasyona alındı. Hastamızın sırt bölgesinde omurilikte ciddi bir lezyon vardı. Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibimiz başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ancak ameliyat öncesinde var olan omurilik sinir hasarı nedeniyle bacaklarda ileri derecede güçsüzlük devam ediyordu. Hastayı ilk gördüğümüzde oturma dengesi yoktu ve ayakta duramıyordu” diye konuştu.

ROBOTİK TEDAVİYLE AYAĞA KALKTI

Hastayı erken dönemde kapsamlı bir rehabilitasyon programına aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Ağırman, “Erken dönemde robotik rehabilitasyon uygulamalarından yoğun şekilde faydalandık. Robotik yatakla hastayı dik pozisyona getirerek ayak hareketlerini başlattık, kol robotlarıyla üst ekstremite fonksiyonlarını artırdık. Zamanla kaslar güçlendi, sinir uyarımları arttı ve iyileşme hızlandı. Bugün hastamız yürüteçle bağımsız şekilde yürüyebiliyor, günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor” dedi.

‘MUTLULUĞUM TARİF EDİLEMEZ’

Aylar sonra ayağa kalkan Fatouma Adoch Hoche ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Hastaneye geldiğimde yatalaktım, Tüberküloz hastalığım vardı ve belim kırılmıştı. Kızımın tedavisi için geldiğim İstanbul'da ben de şifa buldum. Bugün sağlık durumum çok iyi, kendim yürüyebiliyorum ve mutluluğum tarif edilemez. Şifa Allah’tan ama buradaki hocalarımız bana karşı çok ilgili ve profesyonellerdi.”

#Türkiye
#Cibuti
#Fatouma Adoch Hoche
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri