TÜGVA’lı gençler Taksim Camii’nde sabah namazında buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Temsilciliği, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören yaklaşık 1500 genci bir araya getirdi. Gençler, Taksim Camii’nde sabah namazında buluşarak omuz omuza saf tuttu. Sabahın erken saatlerinde camiyi dolduran gençler, namazın ardından tekbirler, salavatlar ve dualarla manevi bir atmosfer oluşturdu.

Namazın ardından yapılan dua programında, İstanbul’un bir gül bahçesi olması, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Mus’ab bin Umeyr hazretlerinin ruhlarına hayırlar niyaz edildi. Camii avlusu, gençlerin coşkusu, birlik ruhu ve içten dualarıyla adeta manevi bir coşkuya sahne oldu.

TÜGVA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 2014 yılında kurulmuş, gençlerin eğitim, kültür, sanat, spor ve gönüllülük alanlarında gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, Türkiye genelindeki temsilcilikleri aracılığıyla değer temelli gençlik çalışmaları, liderlik kampları, eğitim seminerleri ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir. TÜGVA, “İyiliği yaymak, gençliği güçlendirmek” vizyonuyla faaliyet göstermekte ve gençleri hem milli hem manevi değerlerle donatmayı hedeflemektedir.

Taksim Camii

Taksim Camii, uzun yıllar süren planlama ve inşa sürecinin ardından 28 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. İstanbul’un simge meydanlarından biri olan Taksim’de yer alan cami, 2.482 kişi kapasitesiyle hem ibadet hem de kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Klasik Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapı, aynı zamanda çevresindeki kültürel alanlarla bütünleşik bir şehir camii niteliği taşıyor.

“Gençliğin dinamizmiyle İstanbul’a umut”

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği yetkilileri, program sonrası yaptıkları açıklamada, bu buluşmanın sadece bir sabah namazı etkinliği değil, gençliğin manevi dirilişini simgeleyen bir buluşma olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Gençlerimizin imanla, ahlakla, birlik ve kardeşlik duygusuyla yetişmesi için çalışıyoruz. Bu tür buluşmalar, geleceğe dair ümidimizi pekiştiriyor,” ifadeleri yer aldı.

Sabah namazı programı, toplu fotoğraf çekimi ve çorba ikramıyla son buldu.



