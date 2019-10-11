Hayat Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı Dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor
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Kahramanmaraş haberleri: Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı

Tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıktı: Dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor

Kahramanmaraş'ta boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkartıldı. Taşı çıkaran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk, taşı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Literatürde büyüklük açısından şu ana kadar çıkarılan dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Opr. Dr. Levent Öztürk'ün yardımıyla hasta olan Kurtuluş Kocaman, taştan kurtuldu.
Opr. Dr. Levent Öztürk'ün yardımıyla hasta olan Kurtuluş Kocaman, taştan kurtuldu.

Özellikle yemek yedikten ve sıvı tükettikten sonra boğazı ağrıyan Kurtuluş Kocaman, gittiği özel hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Levent Öztürk tarafından muayene edildi.

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Yapılan tetkiklerle birlikte Kocaman'ın tükürük bezinde taş saptandı.

Dr. Öztürk, Kurtuluş Kocaman'ı hemen ameliyata aldı.

Kurtuluş Kocaman, Opr. Dr. Levent Öztürk tarafından muayene edildi.

3 santimetre çapında taş çıkarıldı

Lokal anestezi ile 1 saat 15 dakika süren ameliyatta Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkarıldı. Ameliyattan sonra Kurtuluş Kocaman'ı muayene eden Öztürk, hastasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

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Çıkardığı taşın çok büyük olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam etti:

  • "Hafta içerisinde hastamızı ameliyata aldık ve daha önceki radyolojik değerlendirmelerde çok fazla görme şansımız olmadığı için büyüklüğü açısından sürpriz bir şekilde, tahminimizden çok daha büyük dev tükürük taşı çıkardık. Hastamızın şikayetleri rahatladı ama çıkan taş açıkçası beni de ekibimi de heyecanlandırdı, şaşırttı. Çünkü şu ana kadar çıkarttığımız en büyük tükürük bezi taşlarından biriydi. Taşı çıkarttıktan sonra bir tarama yaptık. Taramalarda şu ana kadar dünyadaki yayınlanan en büyük taşın 7.5 santimetre olduğunu gördük. 7, 6.5, 4.5, 4 ve 3 santimetrelik taşlar var. Bizim taş da büyüklük açısından dünyadaki ilk 10 taş arasına giriyor gibi gözüküyor."

Kurtuluş Kocaman'ın tükürük bezinden 3 santimetre çapında taş çıkarıldı.

"Tükürük bezini feda etmek istemedik"

Taşın, tükürük bezleri içerisindeki kalsiyum ve fosfat maddelerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade eden Dr. Levent Öztürk, taşı çıkarırken tükürük bezinin zarar görmediğini kaydederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Biz tükürük bezini feda etmek istemedik. Tükürük bezini taşla birlik dışarıdan alabilirdik ama hastamızın ilerleyen dönemde tükürük sekresyonu azalacağı için ağız kuruluğu olmasın diye içten, kanal içerisinden taşı çıkarmayı tercih ettik. Burada en önemli şey hem hastamız için hem de diğer insanlar için sıvı tüketimine ağırlık vermeleri ve bol su içmelerini tavsiye ediyoruz."

Bu kadar büyük bir taş beklemiyordu

Kurtuluş Kocaman ise ameliyatın ardından şikayetlerinin geçtiğini ve korkmadan yemek yiyip su içtiğini söyledi. Doktoru Levent Öztürk'e teşekkür de eden Kocaman, ise şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Yemeklerden sonra boğazımda şiddetli ağrılar hissediyordum. Su içtikten, sıvı tükettikten sonra ağrılarım ve şikayetlerim artıyordu. Ağrılarım artınca Sayın Levent hocamıza başvurduk. Sağ olsun ekibiyle birlikte ameliyatımızı gerçekleştirdi ve bizi ağrılardan kurtardı. Taşı görünce şok oldum, bu kadar büyük bir taş beklemiyordum."
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