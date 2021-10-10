Turizm meslek lisesinde uluslararası resim çalıştayı

Türkiye’de ilk defa turizm eğitimi veren bir lisede düzenlenen çalıştay, okulun Uygulama Otelinde gerçekleşti. Bir hafta süren çalıştaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Çalıştay kapsamında yerli ve yabancı ressamlara Ankara turları düzenlendi. Aralarında Prof. Dr. Birsen Çeken, Prof. Dr. Gültekin Akengin, Prof Dr. Lela Geleishvili, Dr. Ali Düzgün gibi isimlerin bulunduğu ressamların da yer aldığı çalıştayda ressamlar eserleriyle büyüledi. Çalıştay süresince çizilen 25 eser, okul bahçesinde düzenlenen resim sergisinde sergilendi. Sergi ve plaket töreni, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’nın katılımıyla yapıldı.

KALIPLARI KIRMALIYIZ

Bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasının meslek liselerinin kalıbından çıkması açısından oldukça önem taşıdığını belirten Okul Müdürü Sedat Arslan; öğrenci ve uygulama oteli konuklarının büyük ilgi gösterdiği çalıştayı gelenek haline getirip her yıl yapmayı planladıklarını kaydetti. Arslan, “Daha bir çok farklı projelere imza atarak turizm eğimi veren meslek liseleri için farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.