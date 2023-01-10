Türk kadını fotoğraflarda yarışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği iş birliğiyle “100. Yılda Türk Kadını” temalı fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmada, farklı kültürlerden kadınların her alanda Türkiye’ye katkılarını ortaya koyan, Türk kadınlarının kültür, tarih ve geleneklerle bağlarını vurgulayan, spor, sanat, bilimsel ve kültürel alanlarda yaptıkları faaliyetler ve çalışmalardan çekilmiş fotoğraflar yer alacak. Başvuruların 15 Şubat’ta son bulacağı yarışmanın birincisine 25 bin lira, ikincisine 10 bin lira, üçüncüsüne 5 bin lira para ödülü verilecek. Kazananlar ödüllerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın elinden 8 Mart’ta düzenlenecek törenle alacak.