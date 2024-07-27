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Hayat

Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası: Murat Ülker destek çağrısı yaptı

Türk Kızılay, yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla kan bağışı çağrısı yaptı. 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla düzenlenen kampanyaya ünlü isimler destek verdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kan bağışının önemine dikkat çekerek "Kan bağışı çok kıymetli, fark yaratmak bazen bu kadar kolay. Haydi siz de kan bağışçımız olun milyonları hayata bağlayalım" sözleriyle vatandaşlara çağrıda bulundu.

18:11 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:12 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına ünlü isimlerden destek çağrısı.
Türk Kızılayın kan bağışı kampanyasına ünlü isimlerden destek çağrısı.
Sağlık Bakanlığınca verilen kan hizmetleri görevi çerçevesinde, 18 bölge kan merkezi, 69 kan bağış merkezi, 300'den fazla mobil ve sabit ekiple kan bağışı çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını gönüllü bağışçılardan sağlamak üzere
"Birbirimize Candan Bağlıyız"
kampanyası yürütülüyor.


Bu kapsamda yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yapan Kızılay'ın kampanyasına, ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak destek verdi.


Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan bağışının önemine vurgu yaptı.


"Milyonları hayata bağlayalım"

Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Kan bağışı çok kıymetli, fark yaratmak bazen bu kadar kolay. Ünlü oyuncular, Kızılay’a kan bağışında bulunarak 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyamıza destek çağrısı yaptılar. Haydi siz de kan bağışçımız olun, milyonları hayata bağlayalım"

Altan Gördüm, Emir-Ceren Benderlioğlu, Didem Balçın, Gülsim Ali, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal, İlker Aksum, Murat Aygen ve Onur Atilla bulunduğu kampanyada, kan bağışının bir hayat kurtarabileceğini ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiği belirtildi.

Emir ve Ceren Benderlioğlu çifti de yaz aylarında kan verme oranlarının ciddi oranda düştüğünü belirterek,
"Bu, pek çok hasta için çok ciddi sorun teşkil ediyor. Haydi sen de en yakınındaki Kızılay kan merkezine git ve bağışını yap. Yaz tatiline çıkmadan bunu yapman çok önemli"
açıklaması yaptı.




#Kızılay
#kan bağışı
#Murat Ülker
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