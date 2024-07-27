Türk Kızılay'dan kan bağışı kampanyası: Murat Ülker destek çağrısı yaptı

Bu kapsamda yaz aylarında mevsimsel olarak düşen kan bağışına bağlı azalan stok seviyesini artırmak üzere çalışmalar yapan Kızılay'ın kampanyasına, ünlü oyuncular Didem Balçın, Gülsim Ali, Murat Aygen, İlker Aksum, Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Altan Gördüm, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal ve Rüştü Onur Atilla, kan bağışında bulunarak destek verdi.
Murat Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kan bağışının önemine vurgu yaptı.
"Milyonları hayata bağlayalım"
Altan Gördüm, Emir-Ceren Benderlioğlu, Didem Balçın, Gülsim Ali, Hakan Meriçliler, Hüseyin Avni Danyal, İlker Aksum, Murat Aygen ve Onur Atilla bulunduğu kampanyada, kan bağışının bir hayat kurtarabileceğini ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiği belirtildi.