Hayat Türk müziğininyaşayan tek çınarı
KÜLTÜR SANAT

Türk müziğinin yaşayan tek çınarı

Ünlü ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı, Türk müziğinin çınarı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’ya yaşarken saygı göstermek amacıyla ‘Vefa’ adlı bir albüm yayınladı. Yavaşca’yı Necdet Yaşar’dan sonra karşısına çıkan mûsikî kahramanı olarak gören Taşçı, albümde 16 eser seslendiriyor.

Harun Karaburç Yeni Şafak
Taşçı, ‘Vefa’ adlı bir solo albüm hazırladı.
Taşçı, ‘Vefa’ adlı bir solo albüm hazırladı.

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve ses sanatçısı Dr. Aylin Şengün Taşçı, yaşayan en büyük Türk müziği bestekârı ve icracısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’ya yaşarken saygı göstermek amacıyla ‘Vefa’ adlı bir solo albüm hazırladı. Yavaşca’nın 16 eserinden oluşan albümde kulaklarda yer etmiş şarkılarının yanı sıra bugüne dek icra edilmemiş besteleri de bulunuyor. Taşçı ile bir araya gelip “Vefa”yı ve ‘Necdet Yaşar’dan sonra karşıma çıkan diğer mûsikî kahramanım’ dediği hocası Alâeddin Yavaşca’yı konuştuk.

AFERİN’İ UNUTAMAM

Taşçı, üniversite yıllarında yarı zamanlı konservatuvara giriyor ve altı yıl eğitim alıyor. Beşir Ayvazoğlu’nun yanında Tercüman gazetesinde müzik röportajları yapmaya başlıyor. Alâeddin Yavaşca ile de tam o yıllarda tanışıyor. Taşçı, nasıl tanıştıklarını şöyle anlatıyor: “Bir gün Necdet Yaşar’la röportaj yaptım. Müzik eğitimi aldığımı öğrenince çok memnun oldu. Tam da o sıralarda çok eskiden dostluğum olan Fırat Kızıltuğ ağabeyim bana Türk Edebiyatı Vakfı’nda bir solo konser düzenlemişti. Meğer Fırat abi Necdet hocayı da konsere davet etmiş. Konsere gelip sesimi dinleyen Necdet Yaşar, beni İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’na almak istediğini söyledi ve bu amaçla bir de Onun dinlemesi için beni Alâeddin Hoca’ya gönderdi. Hoca o zamanlar Haseki Hastanesi’nde Başhekim. Yanına giderken dizlerim nasıl titremişti, anlatamam. Orada Rahmi Bey’e ait ‘Bir nev-civânsın şûh-i cihânsın’ sözleriyle başlayan eseri okudum. Hoca dinledi ve sonra ‘Aferin Aylin’ dedi. O ‘Aferin’i hiç unutamam. Alâeddin Hoca, Necdet Yaşar’dan sonra karşıma çıkan diğer musikî kahramanımdır. Türk müziğinin yaşayan tek çınarı.”

Vefa ilk Long Play’im olacak

Vefa, Taşçı’nın sekizinci solo albümü. Albümün çıkış hikâyesini, “Alâeddin Yavaşca’nın özelliklerine sahip bir müzik insanı çok az bulunur. Bugün hâlâ yaşıyor olması sanat dünyası için ne büyük mutluluk. Rabbim uzun ömürler versin. Değerlerimizi hep öldükten sonra mı anacağız? Ben de henüz yaşarken ona saygımı sunacak bir şey olsun elimde istedim. Albümü CD olarak basmadık. Şu anda sadece tüm dijital platformlardan yayınlandı. Çünkü değerli yapımcı dostum Necat Pakyüz, albümü Long Play şeklinde basmak istedi. CD yerine Long Play olması bugünkü şartlarda hem çok daha anlamlı, hem de ses kalitesi açısından çok daha yüksek bir değer söz konusu olacak. Bu benim ilk Long Play’im olacak aynı zamanda. Heyecanlı bir bekleyiş içindeyim” sözleriyle anlatıyor.

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.